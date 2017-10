Les relations humaines ont tissé des liens entre la ville française de Thionville dans la région de Lorraine récemment baptisée Grand Est suivant la nouvelle loi de répartition territoriale française, la ville malienne du septentrion malien, Gao communément appelée la cité des Askia en référence à cette grande dynastie qui a géré Gao de 1493 à 1591 puis défaite par les troupes du pacha Djouder le marocain le 12 avril 1591 et le canton de Kenieba-Konko constitué par quatre villages malinkés au sud-ouest dans le cercle de Kati au Mali. Il y a trente ans que ce partenariat a été tissé entre les trois parties. Pour fêter cette union à trois,le Comité de Jumelage de Thionville présidé par Dominique MORLOT a bien voulu que cette fête se fasse à Thionville, en présence des invités des Comités de Jumelage de Gao au nombre de onze membres et de ceux de Kenieba-Konko au nombre de quatre.

L’immeuble Beffroi de Thionville a été le centre des activités des cérémonies organisées à cet effet. Il a abrité pour l’occasion une centaine d’invités pour assister à l’ouverture officielle des festivités. Le Président du Comité de Jumelage Monsieur Dominique Morlot a été le premier à lire son discours. Il a non seulement mis l’accent sur la qualité des relations depuis 30 ans entre les trois parties, mais aussi, la dimension du soutien de la ville de Thionville et du Comité de Jumelage de Thionville dans le cadre du développement socio-économique des partenaires maliens durant 30 ans. Le ton de son discours était très solennel. Il n’a pas manqué de réaffirmer que la coopération entre les trois parties a de beau jour devant elle. Selon Monsieur Morlot, le Comité de Jumelage n’est pas seulement dans une démarche humanitaire, mais aussi dans celle d’humaniste, surtout avec la crise multidimensionnelle que le Mali a connu. Le Maire de Gao, élu il y a 8 mois a dans son discours salué l’importance de ces jumelages qui ont beaucoup apporté aux populations de Gao. Il a pris l’engagement que pendant son mandat, il ne ménagera aucun effort pour booster cette coopération nord-sud (la France et le Mali) et la coopération sud-sud (Gao et les villages de Kenieba-Konko).

Il a également mis l’accent sur le résultat très appréciable obtenu dans le cadre de l’éducation, surtout la création du Centre Professionnel de Gao et la formation des jeunes étudiants de Gao dans les Universités à Thionville.

Quant au représentant des quatre villages de Kenieba-Konko en la personne du premier responsable de la commission de développement, il a tout d’abord salué l’initiative des premiers responsables de la mairie de Thionville depuis 1987 jusqu’à l’actuel Maire pour avoir voulu répondre aux mains tendues au bénéfice de leurs communautés respectives. L’auditoire a été émerveillé lorsqu’il a annoncé qu’en terme d’éducation, en 1993, il n’y avait que deux écoles dans Kienieba-Konko. Une situation qui forçait les enfants à parcourir des dizaines des kilomètres à pieds pour se rendre au cours. Le jumelage entre les deux villes a permis la construction de nouvelles salles de classe à Karamokola et à Saguélé. Une initiative qui facilite, aujourd’hui l’accès à l’éducation des enfants de cette localité.Et dans le domaine de l’eau, il a souligné qu’en 1994, aucun forage n’avait été réalisé dans cette zone du Mali. L’eau provenait de puits non-couverts causant des maladies diarrhéiques. Suite au partenariat avec Thionville, quatre forages équipés (deux à Nana-Kenieba, un à Saguélé et un à Komanfara) ont pu être financés,permettant ainsi un accès à l’eau potable à la population de Kienieba-Konko.Il n’a pas manqué de remercier les autres associations telles que MACINA et Solidarité avec les enfants du Mandé pour leur dévouement afin de donner l’éducation aux enfants et de prévenir et soigner le diabète.Le dernier orateur a été le Maire de Thionville, également, Président de la Communauté d’Agglomération de Thionville. Il a souhaité la bienvenue aux jumeaux, tout en prenant l’engagement de continuer dans la même lancée que ses prédécesseurs. Aussi il a tenu à remercier les anciens maires dont la plupart était présents à la cérémonie de lancement des festivités pour leur clairvoyance par rapport à la participation de Thionville à ces jumelages. Ce fut ensuite la remise des cadeaux apportés par les maliens au Maire de Thionville, la signature du livre d’or de la ville de Thionville par les trois parties et ensuite la remise du livre de Thionville aux deux délégations maliennes.

La cérémonie de lancement des activités s’est terminée par un cocktail offert par le Maire de Thionville et la visite des stands d’exposition de plusieurs associations de Thionville en activité pour rapprocher l’Afrique et l’Europe en termes d’entraide. Toutes les activités de cet anniversaire ont été couvertes par les journaux locaux le Républicain Lorrain, celui de Moselle du Nord, et le carrefour,un journal malien.

Envoyé spécial

Adama KEITA