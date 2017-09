La Cma et la Plateforme ont accepté une trêve en attendant la signature d’un véritable cessez-de feu. Pour ce qui est du retour de l’administration à Kidal, les ex-rebelles disent être à la disposition du gouverneur qui effectue sa première visite aujourd’hui dans la ville.

À l’issue d’une rencontre entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) et la Plateforme hier, un accord a été trouvé. Les deux protagonistes ont décidé d’une trêve pour « garantir les conditions d’un véritable accord. » Selon nos sources, l’entente en vigueur depuis hier mardi poursuit le but de trouver une solution définitive au conflit qui oppose les frères ennemis de l’Adrar des Ifoghas. La trêve signée est aussi considérée comme un nouveau cessez-le-feu entre les deux parties. Un document a été élaboré et sera soumis à l’arbitrage des autorités nationales. Pour mettre fin à la crise, les forces onusiennes et Barkhane seront également associées, nous a confié un responsable de la Cma.

Le gouverneur à Kidal, enfin

Absent de la région depuis sa nomination, Mohamed Ag Ichrach est attendu ce matin dans la ville de Kidal. A en croire l’un des responsables de la Cma, Almou Ag Mohamed que nous avons joint au téléphone hier après-midi, toutes les conditions sont réunies pour accueillir le gouverneur de la 8e région administrative du Mali. Selon lui, la Coordination des mouvements de l’Azawad est fortement disposée à accompagner le gouverneur Ag Ichrach qui mènera plusieurs actions pour le retour de l’administration. Parmi les activités du gouverneur de Kidal, la visite des bâtiments administratifs. Interrogé sur une possible installation immédiate du chef de l’exécutif régional, notre interlocuteur précisera qu’il s’agit plutôt d’une visite préparatoire en prélude au redéploiement de l’administration.

Pour retour très attendu de l’administration dans la région, la présence du gouverneur est un bon signal.

Alpha Mahamane Cissé