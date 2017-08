Les affrontements entre les parties signataires de l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali, ont freinĂ© le processus, et posent plusieurs questions sur son avenir.

Il nous faut faire un bond en arrière, revenir en Mai 2014, lorsque des affrontements meurtriers opposent l’armĂ©e malienne et la Coordination des mouvements de l’Azawad Ă dominante Ifoghas, dans la ville de Kidal, suite Ă la visite du Premier Ministre Moussa Mara. L’armĂ©e malienne sera vaincue et boutĂ©e hors de la ville. Suite Ă cela la CMA dĂ©cidera de “vider” la ville de tous les soutiens de l’Etat malien, parmi lesquels des membres de la CommunautĂ© Imghad, pas tout Ă fait acquis Ă leur cause.

Cet Ă©vènement, entrainera la crĂ©ation du Groupe touareg imghad et alliĂ©s, qui formera  la Plateforme avec le Mouvement arabe de l’Azawad branche lemhar et le groupe d’autodĂ©fense songhay CMFPR 1. L’objectif du Gatia Ă©tait selon les dires de ses fondateurs, de protĂ©ger la communautĂ© Imghad contre les “persĂ©cutions” des Ifoghas, dĂ©tenteurs du pouvoir local. Cependant, il faut noter qu’un fort ressentiment existait  dĂ©jĂ entre ces deux communautĂ©s.

De 2014 à nos jours, ces deux groupes, se sont affrontés à de multiples reprises, pour des raisons liées au partage du pouvoir politique, aux divers trafics dans la zone, et pour des vengeances liées aux évènements qui se seraient passés lors des soulèvements passés.

L’Accord pour la paix, connait des difficultĂ©s majeures, du fait de ce cycle de violence entre deux des principaux signataires. Toutes les mesures consensuelles ont Ă©tĂ© bloquĂ©es, ou vidĂ©es de leurs substances, ce qui n’est pas de nature Ă permettre une application efficiente. L’Accord est fortement impactĂ© par le manque de confiance entre ces deux communautĂ©s, qui paraissent aujourd’hui irrĂ©conciliables.

Lorsque dans un pays, deux communautĂ©s fortement armĂ©es, dĂ©cidĂ©es Ă en dĂ©coudre menacent la paix et la stabilitĂ©, il est du rĂ´le des pouvoirs publics d’intervenir et de tout faire pour rĂ©tablir la paix et la concorde. Sauf que dans le cas prĂ©sent, l’Etat est plutĂ´t en position de faiblesse, et semble reticent Ă s’impliquer dans cette crise.

L’Accord pour la paix et plus gĂ©nĂ©ralement, la CommunautĂ© internationale sont sous le feu des critiques, on reproche notamment Ă la Minusma et Ă la force Barkhane une forme de duplicitĂ©, et une prĂ©tendue volontĂ© de maintenir le conflit au Mali pour des intĂ©rĂŞts occultes. C’est trop vite oublier que si aujourd’hui l’Accord est dans l’impasse c’est le fait des parties elles memes, qui ont ignorĂ© le calendrier de mise en  œuvre de l’Accord, qui prĂ©voyait le cantonnement, le DDR dans une pĂ©riode de 60 jours après la signature de l’Accord, et qui ont prĂ©fĂ©rĂ© dĂ©battre six mois des indemnitĂ©s et de la prise en charge des membres du ComitĂ© de suivi de cet Accord, ainsi que de la place de chacun autour de latable, laissant la voie libre aux opposants de la paix.

C’est ignorer Ă©galement que dans le mĂŞme laps de temps deux initiatives, visant Ă contourner les dispositions de l’Accord pour la paix ont Ă©tĂ© prises par les parties, il s’agit de la rencontre intercommunautaire d’Anefis, puis du forum de Kidal, pour un rĂ©sultat nul.

La paix ne reviendra pas dans le septentrion tant qu’on ne prendra pas en compte l’ensemble des facteurs rĂ©gissant ce conflit intercommunautaire, et parmi ses facteurs, il y a la question d’Iyad Ag Ghali, dont on sait qu’il a mis en garde les leaders de la CMA contre l’installation du MOC Ă Kidal, qui signerait le retour de l’Etat et du Gatia dans la ville.

L’Etat doit s’impliquer dans le conflit et trouver une solution consensuelle qui permette de satisfaire toutes les parties, sans verser dans le cosmĂ©tique. La solution Ă ce conflit est un prĂ©alable pour l’application sincère de l’Accord pour la paix. La situation impacte toutes les rĂ©gions, de plus, ces deux groupes Ă©tant au niveau politique de la mise en Ĺ“uvre de l’Accord, mettront tout en Ĺ“uvre pour bloquer le processus, tant que ce conflit ne s’éteindra pas.

Il y a besoin donc de dĂ©finir une nouvelle stratĂ©gie entre parties maliennes, et un nouveau calendrier, pour d’une partie donner une reponse politique Ă ce conflit communautaire, puis dĂ©buter le processus de dĂ©sarmement une fois la confiance installĂ©e. Le leadership appartient Ă l’Etat, aux dĂ©cideurs deprendre les dĂ©cisions adĂ©quates.

