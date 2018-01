Ces 14 jeunes gens étaient à la poursuite des bandits. Elles ont été arrêtées au moment où elles demandaient des renseignements auprès des passagers à bord d’un camion. Mais, à leur grande surprise, les 14 jeunes ont été encerclés puis mis en état d’arrestation par les Forces armées maliennes (FAMA).

Pour éviter un bain de sang, ils ont cédé face aux tirs de sommations des FAMA. Malgré, l’insistance d’un Garde à bord du véhicule et du chauffeur, ils ont été arrêtés et conduits manu militari à Gao où ils sont détenus dans un lieu sûr, puis leurs armes saisies.

Dans le cadre de leur mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens, les FAMA viennent d’interpeller 14 jeunes supposés des terroristes ou bandits coupeurs de route sur l’axe Ansongo-Ménaka.

Mais, selon une source proche de la mairie d’Ansongo, ces jeunes ne seraient ni des terroristes ni des bandits de grands chemins. Mais des éléments d’un groupe d’auto-défense d’un village. Selon nos informations, un élément de la Garde Nationale et le chauffeur d’un camion ayant été témoin de l’action auraient informé le Maire de la Commune rurale de Tin Hamma que cette arrestation est erronée. Aussi, d’après le Maire même, ces jeunes étaient eux aussi en mission au compte de la milice d’auto-défense de la Commune rurale de Tin Hamma et ses environs. Une version qui ne semble pas suffisamment solide aux yeux du Chef de l’équipe de patrouille des FAMA.

A cet effet, pour certains, l’arrestation de ces jeunes a déjà créé un vide dans la sécurisation de la Commune rurale de Tin Hamma et ses environs. « Avant leur arrestation par les FAMA, ces jeunes venaient d’escorter un véhicule des forains jusqu’à Ansongo. Ils étaient à la poursuite des bandits ayant braqué et enlevé le véhicule d’un notable de la Commune rurale de Tin Hamma qu’ils ont croisé les soldats gouvernementaux. Selon des sources concordantes, ces jeunes, avant de se lancer dans cette opération, avaient bel et bien informé une unité de l’opération Barkhane basée dans la localité de Tin Hamma », apprend-on d’une source proche du dossier et qui nous alerte que ces jeunes sont détenus à Gao.

En revanche, d’autres informations de sources vraisemblablement sures contestent cette première version des faits. Donc, aux dernières nouvelles, proches des FAMA, il est reproché à ces jeunes d’avoir dépouillé des passagers d’un camion à bord duquel se trouvaient des forains qui revenaient du marché hebdomadaire de Tin-Hama. Ils ont retiré des passagers de plus de 300.000 francs CFA avec des biens matériels. Alors où est la vérité ? Nous y reviendrons !

Mahamadou Yattara

Commentaires via Facebook :