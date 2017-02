Welcome! Log into your account

Enfin, selon le négociateur nigérien Mohamed Akotey, ce ne serait pas pour des raisons politiques ni à cause d’une guerre des services que le Français Gadoullet aurait été évincé et que la libération des otages aurait été retardée. Selon lui, il s’agit de problèmes de terrain, liées aux termes de la négociation.

Après l’assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon , quatre jours après la libération des derniers otages, c’est Ibrahim Ag Inawalen qui aurait transmis la revendication d’Abdelkrim Al Targui. C’est ce qu’indiquent des documents déclassifiés des services français de renseignements, qui confirment également que les deux hommes, Al Targui et Inawalen, ont été tués ensemble, en mai 2015, dans une opération de l’armée française.

Dans le dossier des négociations pour la libération des otages d’Arlit et les liens possibles avec l’assassinat de nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon, RFI vous a proposé cette semaine deux interviews exclusives : celles du négociateur nigérien Mohamed Akotey et celle de l’intermédiaire malien Ahmada Ag Bibi, qui présentent des versions très différentes sur les rôles respectifs des différents acteurs de la libération des otages français. Aujourd’hui, Mohamed Akotey livre de nouveaux éléments pour justifier son rôle dans cette libération, et notamment le nom de l’un de ses contacts : un homme dont le nom apparaît dans le double meurtre de Kidal.

You are going to send email to