Pour réussir, le maire mise sur la sensibilisation des citoyens, le respect des lois et règlements d’organisation des services internes de la commune. Selon lui, l’atteinte des ambitions passe par une bonne cohabitation entre les 32 conseillers. S’y ajoute l’apport des populations, des bonnes volontés et des partenaires traditionnels de la collectivité.

Dans sa première prise de parole, le nouveau maire Dacka Boubacar dit Vieux Farka, tout en reconnaissant la situation sécuritaire, économique et administrative dans le septentrion en général et Gao en particulier, a salué le gouvernement malien et les partenaires internationaux pour tous les efforts fournis dans le cadre du retour de la paix.

