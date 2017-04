Après la tenue de la conférence d’entente nationale, la majorité présidentielle a animé une conférence de presse ce jeudi 6 avril 2017 à la Maison de la presse. L’objectif était de faire la restitution de leur participation.

Les six représentants de la majorité présidentielle à la conférence d’entente nationale dont Younouss Hamèye Dicko, Mamadou Kassa Traoré et Ibrahim Bocar Bah ont rencontré les hommes de média.

A cette occasion, Pr Mamadou Kassa Traoré, président de Miria a exprimé la satisfaction de la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle (CPM) des résultats de la conférence d’entente nationale.

Pour sa part, Younouss Hamèye Dicko, président du RDS dira que la Conférence d’entente nationale est le départ de la vraie paix au Mali. Avant de déclarer: «L’Azawad ne peut pas avoir une connotation politique encore moins administrative. C’était un abus de langage et de violation de conscience pour amener les Maliens à accepter Kidal, Tombouctou, Gao et une partie de Mopti qui s’appelle l’Azawad. Les régions du nord du Mali ne sont pas Azawad». Pour lui, le mot Azawad a été inventé de toute pièce pour donner un territoire à des djihadistes et trafiquants de drogues. Une appellation locale ne peut pas s’imposer à tout le Mali. Nous ne reconnaitrons pas l’Azawad, ajoutera-t-il. « l’Azawad est géographique et non politique. S’ils veulent coûte que coûte qu’il y ait l’Azawad, il y aura des Maliens qui voudrons coûte que coûte qu’il n’ait pas l’Azawad», a déclaré Younouss Hamèye Dicko.

Mme Haïdara Aïssata Cissé dit Chato précisera que toutes les commissions de travail à la conférence d’entente nationale ont convenu que l’Azawad ne peut être connu que géographiquement. «La commission de paix dans laquelle j’ai travaillé, dirigée par la CMA, a reconnu que l’Azawad n’est que géographique et non politique. Il faut qu’on cesse de faire croire qu’il y a des régions qui s’appellent l’Azawad pour que la paix règne dans notre pays», indiquera-t-elle.

Le président de l’UM-RDA, Ibrahim Bocar Bah a salué la clairvoyance du Président de la République qui a permis la participation inclusive des Maliens à ces assises. Partant, après avoir reconnu à demi-mot l’immobilisme de la CMP, il a annoncé que le regroupement politique de soutien à IBK doit renforcer ses activités. Et qu’elle passera à la vitesse supérieure pour appuyer le chef de l’Etat.

S’agissant des revendications sociales, la majorité présidentielle affirme qu’il n’y a aucune intention du gouvernement à ne pas satisfaire les revendications syndicales. Le gouvernement fait beaucoup d’efforts. Mais, expliquent les conférenciers, il arrive que certains problèmes d’ordre économique font qu’il n’arrive pas à satisfaire certaines revendications.

Oumar KONATE