Au Mali, une nouvelle attaque contre un camp de l’ONU et de l’opĂ©ration française Barkhane a fait plusieurs blessĂ©s ce jeudi matin, dont un soldat français très grièvement touchĂ©. Les attaques dans cette ville contre les forces de maintien de paix et Ă©trangères se multiplient depuis des mois.

Peu avant 9h, le supercamp dans la ville de Tombouctou qui abrite notamment la base des casques bleus a Ă©tĂ© une nouvelle fois visĂ© par une attaque Ă l’aide d’obus de mortier.

Cette base sĂ©curisĂ©e toute proche de l’aĂ©roport hĂ©berge Ă©galement une partie des hommes de la plateforme DĂ©sert de l’opĂ©ration Barkhane.

La majoritĂ© des obus ont explosĂ© aux alentours du camp, mais un a terminĂ© sa course dans l’enceinte de la base faisant plusieurs blessĂ©s cĂ´tĂ© français, dont un très grièvement. Selon des sources sĂ©curitaires, il a du subir une intervention chirurgicale sur place dans un hĂ´pital de l’ONU administrĂ© par des casques bleus suĂ©dois.

En fin d’après-midi, son Ă©tat ne permettait pas une Ă©vacuation sanitaire. Les casques bleus et les militaires français ont immĂ©diatement dĂ©clenchĂ© des patrouilles terrestres et aĂ©riennes pour essayer de repĂ©rer et de capturer les assaillants. Des opĂ©rations toujours en cours Ă l’heure actuelle.

â– Les violences s’accroissent au Mali

L’attaque du camp de Tombouctou est intervenue seulement un mois après une attaque similaire qui avait fait un mort chez les Casques bleus. Cette fois, ce sont les soldats français qui ont Ă©tĂ© touchĂ©s : plusieurs sont blessĂ©s dont un très grièvement. Le Groupe de soutien Ă l’islam et aux musulmans, la coalition terroriste dirigĂ©e par Lyad Ag Ghaly, a revendiquĂ© l’attaque, tout comme celle, qui, la veille, a visĂ© une autre cible : l’armĂ©e malienne.

3 soldats ont Ă©tĂ© tuĂ©s et 8 autres blessĂ©s dans une embuscade contre un convoi de ravitaillement entre Nampala et Diabaly dans la rĂ©gion de SĂ©gou, au centre du Mali, indique l’armĂ©e, qui prĂ©cise que 2 terroristes ont aussi Ă©tĂ© tuĂ©s. Deux morts que reconnaĂ®t la coalition terroriste. Elle prĂ©tend en revanche avoir fait 9 victimes parmi les FAMA.

Mais les attaques sont loin de ne viser que les militaires. Dans la rĂ©gion de Mopti, situĂ©e entre celle de Tombouctou et de Segou, ce sont les reprĂ©sentants de l’Etat et les Ă©coles qui sont particulièrement ciblĂ©s ces dernières semaines. Mardi soir encore, 10 terroristes juchĂ©s sur 5 motos ont fait irruption dans la localitĂ© de Guidio et brĂ»lĂ© l’Ă©cole selon un tĂ©moin. « Et ils sont revenus mercredi, ils cherchent les Ă©lus, les enseignants, les chefs coutumiers », indique-t-il.