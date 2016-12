Welcome! Log into your account

Mercredi 21 décembre, lors de la réunion de la Commission technique de sécurité regroupant le gouvernement, les groupes armés signataires, la Minusma et Barkhane elle-même, les responsables de l’armée française ont même estimé que les roquettes qui ont ciblé ses positions le 4 décembre ont été “préparées au vu des populations et des responsables sécuritaires” de la CMA.

maliweb.net – Tirs de roquettes et attaques aux engins explosifs le 4 et 8 décembre à Tessalit en plus d’une autre attaque aux IED suivie par des tirs le 11 du même mois dans la ville de Kidal. Pas de victime, mais ces trois attaques ont “particulièrement attiré l’attention” de la force Barkhane. Tant elles sont perpétuées dans la région de Kidal, toujours occupée par les ex-rebelles de la CMA.

