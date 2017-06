REVUE DE PRESSE. Deux ans après la signature de l’accord d’Alger, les initiatives se multiplient pour venir Ă bout de l’insĂ©curitĂ© chronique dans le pays.

Il y a deux ans, le 20 juin 2015, Ă©tait ratifiĂ© l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali, baptisĂ© « Accord d’Alger ». Ă€ l’issue de longues tergiversations, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, l’ex-rĂ©bellion Ă dominante touarègue) validait alors le texte signĂ© un mois plus tĂ´t par la plateforme (groupes armĂ©s ralliĂ©s Ă Bamako), le gouvernement malien et la mĂ©diation internationale. Ainsi Ă©mergeait un cadre de sortie de crise et, avec lui, l’espoir d’enrayer la spirale de violence partie du nord-est du pays au printemps 2012.

Accord d’Alger, an II

Deux ans plus tard, oĂą en est la paix au Mali ? L’actualitĂ© en livre quelques indices, qui, hĂ©las, n’invitent pas Ă l’optimisme. S’agissant de la situation sĂ©curitaire d’abord, cinq soldats maliens sont morts et huit autres ont Ă©tĂ© blessĂ©s dans l’attaque d’un camp militaire Ă l’ouest de Tombouctou samedi 17 juin. Le lendemain, c’est un site de villĂ©giature prisĂ© des Occidentaux, en bordure de la capitale Bamako, qui a Ă©tĂ© la cible de djihadistes. Quatre civils et un militaire ont pĂ©ri.

Autre actualitĂ©, plus politique, qui coĂŻncide avec la date anniversaire de l’accord d’Alger : la remise au prĂ©sident malien Ibrahim Boubacar KeĂŻta, ce 20 juin 2017, de la « charte pour la paix, l’unitĂ© et la rĂ©conciliation nationale ». Ce document est censĂ© « aplanir les divergences apparues sur certaines questions lors des assises de la ConfĂ©rence d’entente nationale » qui s’est tenue en mars et servir de « guide pour le retour de la paix et de la cohĂ©sion nationale », prĂ©cise le site de la radio Studio Tamani. Or, Ă peine remis au chef de l’État, cet instrument de la rĂ©conciliation divise dĂ©jĂ . La CMA estime en effet que le document final ne prend pas en compte ses recommandations, et ne le reconnaĂ®t donc pas.

La paix « reste toujours un mirage » au Mali

Ă€ l’aune des Ă©vĂ©nements de ces derniers jours, c’est donc un accord fragile qui se dessine en creux, quand le processus de paix, lui, semble piĂ©tiner. Pour Le Pays, le constat est sĂ©vère. « Vingt-quatre mois après la signature de l’accord d’Alger, la paix reste toujours un mirage voire une arlĂ©sienne au pays de Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta (IBK) », affirme le quotidien burkinabĂ©, selon qui « on a pas quittĂ© la case dĂ©part ».

Le bilan est « peu Ă©logieux » si on regarde « la mise en Ĺ“uvre des dispositions du processus d’Alger », abonde son confrère guinĂ©en Le Djely. « Deux ans après (la signature de l’Accord), on peine Ă mettre en Ĺ“uvre les dispositions intĂ©rimaires. L’installation des autoritĂ©s intĂ©rimaires, les patrouilles mixtes et la mise en place du MĂ©canisme opĂ©rationnel de coordination (MOC) ne le sont ainsi qu’Ă titre symbolique dans certaines rĂ©gions du Mali du Nord. En ce qui concerne le cantonnement, prĂ©alable au processus de DDR (dĂ©sarmer, dĂ©mobiliser et rĂ©intĂ©grer, NDLR) et Ă l’intĂ©gration Ă©ventuelle de certains combattants dans l’armĂ©e rĂ©gulière et les services de sĂ©curitĂ©, on en est encore Ă l’identification des sites. Le redĂ©ploiement des troupes loyales dans les rĂ©gions du Nord, se heurtant Ă certains atermoiements et mĂ©fiances, patine pour sa part » rĂ©capitule Boubacar Sanso Barry.

Recrudescence de l’insĂ©curitĂ©

Face Ă cette lenteur Ă instaurer le processus de paix, la situation politique et sĂ©curitaire se dĂ©grade et devient de plus en plus confuse. « De nouvelles donnes sont venues ajouter Ă la complexitĂ© d’une situation dĂ©jĂ peu reluisante, avec l’apparition de nouveaux groupes armĂ©s, d’une part, et les difficultĂ©s qu’Ă©prouvent les troupes maliennes et internationales Ă maĂ®triser la situation et Ă contrĂ´ler les groupes terroristes dont elles sont devenues depuis un moment la cible de prĂ©dilection sur le terrain, d’autre part », observe Le Pays.

Outre les forces maliennes (Fama), la lutte contre les groupes islamistes radicaux implique des forces internationales. La mission de l’ONU pour la stabilisation au Mali (Minusma), crĂ©Ă©e en avril 2013, compte quelque 12 000 hommes sur le terrain, tandis que l’opĂ©ration française Serval, devenue Barkhane en aoĂ»t 2014 et rĂ©partie sur divers pays sahĂ©liens, engage, quant Ă elle, près de 4000 hommes. Selon l’ONU, la Minuslma est la mission de la paix la plus dangereuse u monde. Elle a enregistrĂ©Â 114 pertes depuis 2013. Les soldats dĂ©ployĂ©s au Mali ont par ailleurs Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă une recrudescence des violences en 2016 par rapport en 2015, selon la FĂ©dĂ©ration internationale des droits de l’homme (FIDH) et l’Association malienne des droits de l’homme (AMDH), qui enregistrent au moins 385 attaques l’annĂ©e dernière dans le nord et le centre du Mali.

Les groupes armés prolifèrent…

Face Ă l’offensive des forces Ă©trangères au nord du Mali, les groupes islamistes radicaux ont Ă©largi leur champ d’action. Depuis 2015, les attaques se sont multipliĂ©es dans le centre du pays, notamment sous l’impulsion du Front de libĂ©ration du Macina emmenĂ© par le prĂ©dicateur peul Amadoun Kouffa – ralliĂ© depuis Ă Ansar Dine, le groupe d’Iyad Ag Ghali. La rĂ©gion de Mopti est donc devenue un nouveau foyer d’insĂ©curitĂ©. Cinquante-deux attaques y ont Ă©tĂ© recensĂ©es entre janvier 2015 et septembre 2016 par Malilink Investigative Reporting Group.

Toutes ne sont pas imputables Ă Hamadoun Kouffa ni aux seuls groupes armĂ©s issus de la mouvance djihadiste, souligne toutefois le journaliste et consultant malien Adam Thiam dans un rapport pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) rĂ©digĂ© en mars 2017. « Derrière les attaques attribuĂ©es Ă Hamadoun Kouffa se dissimulent souvent des règlements de comptes locaux de conflits gĂ©nĂ©ralement anciens, qui trouvent des solutions violentes du fait du retrait des forces de sĂ©curitĂ© maliennes et de l’opportunitĂ© qu’offrent les groupes djihadistes ou sĂ©paratistes (principalement le MNLA, le Mouvement national de LibĂ©ration de l’Azawad) d’avoir accès Ă des armes », Ă©crit-il. Ce sont, par exemple, ces conflits entre Ă©leveurs et agriculteurs, dont la presse malienne se fait rĂ©gulièrement l’Ă©cho, et qui tendent de plus en plus Ă se rĂ©gler par les armes. Adam Thiam cite aussi l’exemple de groupes identitaires, Ă l’instar de celui d’Hama FounĂ© qui appelait en 2014 les Peuls Ă combattre l’administration malienne, perçue comme injuste et corrompue, et dĂ©crite comme « force d’occupation ».

Cette criminalitĂ© accrue dans la rĂ©gion de Motpi s’est accompagnĂ©e d’une dĂ©sertion des agents de l’État, qui favorise Ă son tour l’Ă©mergence et le contrĂ´le de groupes armĂ©s. « Les enseignants ont fui, après les maires, les gendarmes, les percepteurs d’impĂ´ts, les agents des eaux et forĂŞts », constate le site d’info Le SahĂ©lien, dans un article consacrĂ© aux nombreuses fermetures d’Ă©coles, dĂ©crĂ©tĂ©es « haram » (« interdites ») par les groupes djihadistes, dans le centre du Mali.

… et se recomposent

Ces violences qui tendent donc Ă se banaliser sur ce territoire dĂ©bordent aussi des frontières du Mali, ciblant, par exemple, les forces de sĂ©curitĂ© au Niger ou au Burkina Faso. Dans ces circonstances, de nouveaux groupes djihadistes apparaissent aussi, Ă l’instar d’Ansaroul Islam, au nord du territoire BurkinabĂ©. D’autres se recomposent. Le 1er mars, des chefs d’Ansar Dine (son fondateur Iyad Ag Ghali mais aussi le chef de la katiba du centre du Mali Amadoun Kouffa), d’Aqmi (Al QaĂŻda au Maghreb islamique) et d’El Mourabitoune, fondĂ© par l’AlgĂ©rien Mokhtar Belmokhtar, ont annoncĂ© leur fusion au sein d’une nouvelle entitĂ©Â : le Groupe de soutien Ă l’islam et aux musulmans. C’est d’ailleurs cette alliance, dirigĂ©e par Iyad Ag Ghali, qui a revendiquĂ© l’attaque du camp de Kangaba près de Bamako, du 18 juin.

Le Djely en vient Ă se demander si la situation sĂ©curitaire n’a pas empirĂ© au Mali depuis la signature de l’accord d’Alger. Ă€ l’Ă©poque de la signature de cet accord de paix, « les terroristes, pas tout Ă fait remis des frappes reçues de l’opĂ©ration Serval, restaient cantonnĂ©s dans l’extrĂŞme nord du pays, dans les massifs de l’Adrar des Ifoghas. Ils sont dĂ©sormais prĂ©sents sur l’ensemble du pays. Comme si l’accord Ă©tait en fait un appel Ă la profusion, on a assistĂ© depuis Ă un Ă©clatement des principaux groupes en des sous-groupes plus ou moins autonomes. De mĂŞme, certains leaders locaux jadis modĂ©rĂ©s se sont radicalisĂ©s au contact des mouvements qui avaient brièvement occupĂ© la rĂ©gion septentrionale. […] La situation est telle que le Mali, devenu sanctuaire des terroristes, est dĂ©sormais considĂ©rĂ© comme une menace pour l’ensemble de la rĂ©gion sahĂ©lienne », estime Boubacar Sanso Barry.

Le G5 Sahel en renfort

Le pays peut-il retrouver « son climat paisible d’antan », selon les termes de l’Ă©ditorialiste du Djely ? Pour son confrère burkinabĂ©Â d’Aujourd’hui au Faso, la clĂ© d’un retour Ă la paix rĂ©side dans l’appui Ă la force conjointe du G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso). « Le gĂ©nĂ©ral Dicko doit vite prendre du service », enjoint Ahmed Bambara, Ă propos de l’ancien chef d’Ă©tat-major de l’armĂ©e malienne Ă qui Ă©choit le commandement du G5 Sahel.

Ce mercredi 21 juin, le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a adoptĂ© le projet de rĂ©solution Ă©laborĂ© par la France, qui salue le dĂ©ploiement de cette force de 5 000 soldats chargĂ©s d’une mission spĂ©ciale de contre-terrorisme et qui sera basĂ©e Ă Bamako.

Ă€ l’issue de quinze jours de nĂ©gociations parfois tendues, notamment entre la France et les États-Unis, le G5 Sahel obtient donc un soutien politique de l’ONU, mĂŞme s’il ne s’agit pas d’un mandat des Nations unies Ă proprement parler et que la question de son financement reste Ă discuter. Des points qui peuvent encore s’amĂ©liorer Ă moyen terme, avançait, optimiste, le journaliste d’Aujourd’hui au Faso, en amont du vote du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU :

« À Kangaba [lieu de villĂ©giature attaquĂ© le dimanche 18 juin, NDLR], ce dont il faut se rĂ©jouir et dont on est fier, c’est la rĂ©action des forces de sĂ©curitĂ© maliennes et de Barkhane qui ont dĂ©boĂ®tĂ© au quart de tour, Ă©vitant le spectacle apocalyptique du Radisson blu (Mali), de Grand-Bassam (CĂ´te-d’Ivoire) ou du Cappuccino (Burkina Faso). Ce Ă©nième attentat survenu pas loin de Bamako peut faire dire qu’Ă quelque chose malheur est bon, car, ce 2 juillet, le sommet du G5-Sahel, consacrĂ© Ă la sĂ©curitĂ© auquel participera Emmanuel Macron, devrait ĂŞtre une rĂ©union oĂą on devra acter concrètement les dĂ©buts d’action de la Force G5, quitte Ă l’affiner au fil du temps. Plus question de pinailler sur les dĂ©tails ! Ça urge, et le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad doivent maintenant travailler le feu aux fesses. Il y a dĂ©jĂ cinquante millions d’euros de l’UE, chacun devra dĂ©lier les cordons de la bourse et trouver le complĂ©ment des cinq mille hommes supplĂ©mentaires. »

Faut-il discuter avec Iyad Ag Ghali ?

Rendre le G5 opĂ©rationnel est aussi pour Le Pays un prĂ©alable nĂ©cessaire, mais non suffisant. « RĂ©duire la voilure des terroristes dans la rĂ©gion », selon le quotidien burkinabĂ©, passe aussi « par la pacification du pays de Mouammar Kadhafi oĂą un Ă©ventuel rapprochement entre le gouvernement d’union nationale soutenu par la communautĂ© internationale et le gĂ©nĂ©ral Haftar qui contrĂ´le une bonne partie du territoire pourrait permettre d’avoir un meilleur contrĂ´le de la situation. » Ce sera Ă©ventuellement la mission du nouvel envoyĂ© spĂ©cial de l’ONU en Libye, le Libanais Ghassan SalamĂ©.

Le titre de Ouagadougou revient par ailleurs sur une question qui fait dĂ©bat de façon rĂ©currente au Mali : faut-il parler avec Iyad Ag Ghali ? N’est-il pas un Ă©lĂ©ment essentiel Ă l’avancĂ©e du processus de paix ? « Le chef du groupe Ansar Dine qui est l’un des groupes terroristes les plus actifs au Nord-Mali, n’avait pas manquĂ© en son temps de fustiger cet accord (l’Accord d’Alger) dont il avait Ă©tĂ© tenu Ă l’Ă©cart, en faisant observer que sans lui, il n’y aurait pas de paix au Mali. Malheureusement, l’histoire semble aujourd’hui lui donner raison, en raison de l’activisme de ses hommes sur le terrain. »

Ouvrir la voie au dialogue avec Iyad Ag Ghali, c’Ă©tait d’ailleurs l’une des recommandations de la ConfĂ©rence d’entente nationale qui s’est tenue fin mars Ă Bamako. Mais cette option ne fait dĂ©cidĂ©ment pas l’unanimitĂ©. Et la France, en particulier, y est hostile. « Si l’on refuse [de discuter avec Iyad Ag Ghali)] cela suppose que l’on a les moyens de contrer l’ennemi ou de rĂ©duire sa capacitĂ© de nuisance », dĂ©duit Le Pays. Or, de nombreux pans du vaste territoire malien Ă©chappent au contrĂ´le des forces de sĂ©curitĂ© maliennes et Ă©trangères. Signe que cette option devrait ĂŞtre davantage prise au sĂ©rieux. Pour le quotidien burkinabĂ©, ce fils de Kidal, « donnĂ© pour ĂŞtre le protĂ©gĂ© d’Alger s’avère aujourd’hui l’un des nĹ“uds gordiens de cet accord qui piĂ©tine ».

