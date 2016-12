Welcome! Log into your account

Le Mali, en particulier le nord du pays, est la cible d’attaques régulières de combattants islamistes ces dernières années. Gao est toutefois considérée comme l’une des villes les plus sécurisées du Nord-Mali. Elle compte de nombreux postes de contrôle des Nations unies, des forces françaises présentes dans le cadre de l’opération antiterroriste régionale Barkhane, et des forces maliennes. La ville est toutefois la cible d’attaques. Fin novembre, un attentat au camion piégé revendiqué par une organisation liée à Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a visé l’aéroport, détruisant les bureaux de la mission de la paix de l’Onu.

Sophie Pétronin, selon le ministère français des Affaires étrangères, dirige une organisation non gouvernementale suisse venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition. Surnommée la “miraculée de Gao”, elle avait raconté dans un livre, Le fil de Lumière, publié au Mali, avoir échappé à un possible enlèvement lors de l’occupation de Gao en avril 2012 par les islamistes.

You are going to send email to