Ils étaient accusés d’être de présumés jihadistes. Arrêtés au centre du Mali depuis quelques semaines pour certains, depuis plusieurs mois pour d’autres, ils avaient été transférés à Bamako. Mais de plus en plus, la justice malienne ne retient plus rien ou quasiment rien contre eux. Ils sont libérés, certains mis sous contrôle judiciaire. Au total, une vingtaine de libérations ont eu lieu au cours de ces trois dernières semaines.

