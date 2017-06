Le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a renouvelĂ© Ă l’unanimitĂ© et pour un an le mandat de sa mission au Mali. Le plafond de troupes dĂ©ployĂ©es reste inchangĂ© avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers. La mission garde pour mandat essentiel la mise en Ĺ“uvre des accords de paix mais elle devra maintenant aussi appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-jihadiste du G5 Sahel.

Ce sont les deux nouveautĂ©s d’un mandat qui reste quasiment identique Ă celui de l’annĂ©e dernière. La Minusma, la mission de l’ONU au Mali, garde donc pour prioritĂ© stratĂ©gique la mise en Ĺ“uvre de l’accord de paix signĂ© en 2015. Mais elle devra aussi, sur recommandation du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, appuyer le redĂ©ploiement des forces de sĂ©curitĂ© maliennes sur l’ensemble du territoire pour rĂ©instaurer l’autoritĂ© de l’Etat.

Grâce à cette aide logistique et opérationnelle, le Conseil de sécurité espère combler le vide sécuritaire qui profite aux groupes criminels et terroristes. Certains Etats membres se sont cependant émus du financement de cette nouvelle tâche.

Le nouveau mandat renforce enfin la coopĂ©ration entre les casques bleus, l’opĂ©ration française Barkhane et la force antiterroriste du G5 Sahel qui doit ĂŞtre officiellement lancĂ©e dimanche depuis Bamako.

Complémentarité

Ces forces seront complĂ©mentaires, a assurĂ© l’ambassadeur français François Delattre qui estime aussi que ce texte s’inscrit dans l’esprit du nouveau partenariat stratĂ©gique entre les Nations unies, les pays africains et les organisations rĂ©gionales africaines sur les questions de paix et sĂ©curitĂ©.

Par RFI