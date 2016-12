Welcome! Log into your account

Après l’opération Iroquois dans l’extrême nord du Mali, les soldats français de Barkhane et les Forces armées maliennes ont évolué du côté de la frontière nigérienne dans des opérations de contrôle transfrontalières. L’opération Garikou aura mobilisé plus de 100 véhicules, 550 hommes et de nombreux moyens aériens. Notre correspondant au Mali, Anthony Fouchard, a pu la suivre pendant plusieurs jours. Le Reportage Afrique suit une opération d’infiltration de nuit, dans le village de Tinssalati.

