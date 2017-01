Welcome! Log into your account

Il y a eu des concessions de part et d’autre, explique une source proche du dossier. Le contingent de la CMA venu de Kidal est déjà à Gao, ainsi que le celui du Gatia. Les militaires de l’armée régulière sont également sur place. Les derniers réglages sont en cours : contrôle des effectifs, du matériel militaire et roulant. Reste une formation disciplinaire de quelques jours avant le début de ces patrouilles.

Plus de blocages. Les patrouilles mixtes devraient pouvoir commencer assez rapidement dans la région de Gao, dans le nord du Mali. Les groupes et groupuscules armés qui bloquaient l’opération ont obtenu satisfaction. Ils auront leur place au cœur de l’opération.

