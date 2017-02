On a tendance aujourd’hui à considérer que ça va mieux, que la situation est relativement stabilisée. Je pense que c’est un effet d’optique un peu trompeur. Les problèmes sont loin d’être réglés. Il va falloir concentrer l’action internationale et nationale malienne, en particulier sur cette région centre, qui est une région stratégique, qui est le théâtre de plus en plus d’incidents, qui est le théâtre d’un rapprochement dangereux entre des groupes criminels ou d’économie grise avec des mouvances terroristes, et où on voit se déliter progressivement les choses. Donc il faut effectivement que l’Etat malien puisse réinvestir dans cette zone, en matière d’éducation, en matière de services. Et il faut que la communauté internationale qui est massivement présente au Mali puisse l’aider. Ce qui affaiblit aujourd’hui la région, c’est que dans cette zone du centre du Mali, ce n’est pas une zone prioritaire de déploiement international. Donc là où les internationaux sont très présents, dans le Nord, mais aussi à Bamako même, il faut aujourd’hui redéployer les efforts.