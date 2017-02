Welcome! Log into your account

« Ce ne sont pas des hommes en armes sur des pick-up qui peuvent faire de la sécurité. C’est la contribution et la participation de tous », selon Mossa Ag Acharatmane qui dit : « Il faudra envisager une stratégie d’anticipation sur tous les lieux de regroupements et mettre un dispositif sécuritaire à la hauteur des risques qui existent sur le terrain aujourd’hui qui sont connu de tous.».

L’attaque de Gao a ciblé le Mouvement Opérationnel de Coordination (M.O.C) qui a été créé en le 6 janvier et qui mènent des patrouilles mixtes composées de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), de la Plateforme pro-Bamako, de l’Armée malienne et des forces de la Munisma.

