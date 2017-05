Le Mali a la particularité d’avoir des frontières communes avec Sept Etats d’Afrique…autant dire que ce qui le touche, touche, a Minima, sept pays de la planète ! Il faut se représenter le Mali comme une mer intérieure dont les tempêtes peuvent être dévastatrices pour toute l’Afrique de l’Ouest ! Ce territoire immense, est aujourd’hui, littéralement coupé en deux.

Le Nord, surnommé Azawad, occupe les deux tiers du territoire malien. Il est sous le contrôle de groupes disparates dont les objectifs affichés sont diamétralement opposés:

Le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) a proclamé l’indépendance, le groupe islamiste Ançar Dine veut appliquer la Charia dans tout le Mali, le Front national de libération de l’Azawad (FNLA) formé d’Arabes de Tombouctou dont les objectifs sont flous, AQMI et sa branche dissidente le Mouvement pour l’unicité du Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) aux activités terroristes…

Le Sud, un tiers restant du territoire dans lequel vivent les 90% de la population, est dans une situation chaotique depuis le putsch mené par les jeunes officiers et sous-officiers de la caserne de Kati. Ce putsch a mis fin au pouvoir du président Amadou Toumani Touré (ATT) quelques semaines seulement avant la fin de son deuxième et dernier mandat…

Depuis cet événement, on se pose la question si les institutions républicaines sont encore en phase avec les attentes de la population, si nous avons encore une véritable hiérarchie militaire.

Paradoxalement le pays semble tourner avec la Baraka d’Allah et les traditions vertueuses de ses populations, il faut le rappeler, parmi les plus vieilles et les plus nobles du continent noir. Le Mali donne une preuve éclatante de l’enracinement des valeurs sociales héritées de plusieurs siècles de civilisation africaine!

Il survit en l’absence de pouvoir institué efficace et efficient, car son socle fondateur est la cohésion sociale, la paix et la solidarité.

Les leçons du «Kouroukan Fouga» ou charte du Mandé, l’une des premières Constitutions du monde, datant de près de 1000 ans, édictée par l’empereur Soundiata Keïta, sont dans le subconscient collectif des Maliens.

Les Maliens sont les héritiers d’empires glorieux qui ont marqué l’histoire de l’Afrique occidentale et contribué à la civilisation de l’universel : l’empire du Ghana, l’empire du Mali, l’empire Songhoi et l’empire chérifien dans tout le Nord de l’actuel Mali.

Le pays a connu un brassage civilisationnel impressionnant comprenant un apport arabo- berbéro-musulman, Bambara, Malinké, Mandingue, Dogon, Bozo, Bobo, Sosso, Sonrhaï, Soninké, etc.

À ce titre, on peut affirmer que le peuple malien est un véritable conservatoire civilisationnel !

C’est ce qui explique sans aucun doute, l’impressionnante stabilité du pays dans la déconfiture des institutions de l’Etat depuis bientôt cinq ans.

Sambou Sissoko