De sources locales et administratives y compris le gouverneur de la région, la ville de Menaka vient de subir encore une fois la loi des bandits armés.

L’attaque survenue ce matin très tôt contre un campement Imghad a Intessikite 44 Km à l’ouest de Ménaka sur l’axe Ménaka- Gao a fait de nombreuses victimes.

Les mêmes sources s’accordent à dire que l’attaque serait perpétrée par des peuls du groupe terroriste Al Sahraoui et évoquent un bilan de six à sept morts y compris des personnes âgées alors que la plupart des victimes dormaient encore sous leurs couchettes. Cette attaque a provoqué la frayeur dans le camp et occasionné beaucoup de déplacements et fera encore de nombreux exilés.

Une correspondance particulière: Issaka, Dangnossi pour Maliweb.net