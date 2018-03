Le Groupe d’Auto-défense Touareg IMGHAD ET Alliés (GATIA) et le Mouvement pour le Salut de l’Azawad(MSA) portent à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’une de leurs patrouilles sillonnant la zone d’Indelimane a suivi des traces de malfrats opérant dans la zone au début de la matinée du samedi 09 /03/2018, en fin d’après midi la patrouille a finalement retrouvé la base de ces malfrats. Cette base se situe à cinquante kilomètres au sud-ouest de Ménaka dans la zone comprise entre Taghaterte et Aghazarane Nakh.

Il s’en est suivi de violents combats qui ont duré plusieurs heures et au cours desquels les malfrats ont été défaits.

Le GATIA et le MSA informent aussi que ce jour 10 /03/2018 une de leur patrouilles a été prise pour cible par des malfrats dans la zone de Tinzouragan (Région de Ménaka).

Le bilan des combats des deux jours est le suivant :

Une quinzaine de morts du coté ennemi

Deux personnes immobilisées du coté ennemi seront remises à qui de droit

Saisie d’un important matériel militaire

Le GATIA et le MSA soucieux d’un retour rapide à la paix et à la tranquillité ne ménageront aucun effort dans le strict respect des textes nationaux et internationaux pour y parvenir.

Le GATIA et le MSA attirent l’attention des gouvernements malien et nigérien

sur la nécessité de mieux conjuguer leurs efforts pour rétablir la paix et la quiétude.

Ménaka, le 10 mars 2018

Pour le GATIA Pour le MSA

Amara Ag Hamdouna Mohamed Ag Albachar

