Il est temps pour la France, à travers son nouveau président de mettre fin à sa politique extérieure qui se traduit par l’ingérence et le pillage systématique des ressources d’une Afrique qui peine à se développer… Le changement tant attendu doit commencer tout de suite et maintenant !». Ce sont là quelques passages du messages de La Coordination des Mouvements pour la Paix , le Dialogue et la Réconciliation Nationale au Mali (C.M.P.D.R.N.M) dont la devise est MALI KO -YÈRÈ – KO au nouveau président Française.

(C.M.P.D.R.N.M)

COMMUNIQUÉ

Le Mouvement Maliko – Yèrè – Ko, cellule des Etats Unis, a accueilli avec beaucoup de joie et d’allégresse la victoire de Monsieur Emmanuel Macron face à Madame Marine Le Pen aux élections présidentielles françaises.

Nous lui adressons toutes nos félicitations et toutes nos bénédictions pour un quinquennat paisible et prospère pour le bonheur de la France, de l’Union Européenne de la France-Afrique et du monde entier.

Le changement tant attendu doit commencer tout de suite et maintenant !

Le nouveau président doit pouvoir dès maintenant, corriger la mauvaise politique extérieure de ces prédécesseurs (Nicolas Sarkozy et François Hollande).

Les 65% de voix sont très significatifs pour l’Afrique en général et le Mali, notre patrie en particulier et qui souffre tant.

Il est temps pour la France, à travers son nouveau président de mettre fin à sa politique extérieure qui se traduit par l’ingérence et le pillage systématique des ressources d’une Afrique qui peine à se développer.

Pendant, ces 100 premiers jours, il doit sérieusement méditer sur le rôle et la présence de l’Armée française au Mali.

Pour nous Maliens, il est inconcevable qu’un convoi de ravitaillement des FAMAS subisse des attaques et embuscades au moment où les avions et hélicos de combat de Barkhane se trouvent à l’ombre des hangars à Kidal. Les Maliens sont fatigués des guerres sans images de l’armée française.

L’arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous reconnaissons les sacrifices consentis quotidiennement par ces valeureux soldats français et autres nations qui, au risque de leur vie font tout pour ramener la paix au Mali. Nous avons une pensée pieuse envers la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de l’honneur. A leurs familles respectives, nous présentons nos condoléances les plus attristées.

Faudra-t-il aussi que tous reconnaissent qu’ils sont victimes du manque de volonté politique de la part des décideurs français et de la communauté internationale qui pense que la situation du Mali est une fatalité. NON !

Quant à nous autres Maliens, nous devront arrêter les querelles intestines, la division, la quête perpétuelle de l’intérêt personnel ! Soyons plus que jamais solidaires pour sauver le Mali. Vive le Mali Un et Indivisible !

La Coordination

Diocolo Coulibaly