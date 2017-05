Ce vendredi, le nouveau président français a visité la base de l’opération Barkhane à Gao. Depuis lors la polémique ne cesse d’enfler. Pour certains, c’est un échec de la diplomatie malienne que le chef de l’Etat français foule le sol malien sans passer par la capitale. Pour d’autres il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Réactions.

Sur la visite

 Harouna Sangaré (économiste/informaticien)

“Selon mes analyses, cette visite donne plus de clarté en termes d’importance qu’accorde la France au nord du Mali. Visiblement comme il a été bien précisé ce n’était pas une visite au Mali mais de Gao pour rencontrer ses troupes. Le Mali n’a vraiment pas à s’intéresser à cette visite. Ce qui serait plus intéressant pour nous et nos dirigeants, c’est d’envisager une solution plus réelle aux problèmes du Nord d’autant que nous savons tous qui a orchestré toutes ces histoires : c’est la France. Alors nous ne devons pas nous donner de faux espoir comme précédemment avec François Hollande. Nous devons prendre conscience que la France n’est pas là pour le peuple du Mali, mais pour son intérêt et ceux de ses grandes entreprises comme Areva…

L’un des véritables problèmes de nous Maliens, c’est qu’on croit toujours que quelqu’un fera le ménage à notre place c’est regrettable. Ce n’est pas à la France de remettre le Mali sur les rails. Beaucoup de gens ne le savent pas mais l’une des priorités des récents présidents français est de restaurer cette main qu’avait la France sur plusieurs pays africains. Je cite le Mali, la Libye, le Niger entre autres l’Afrique du Nord et Ouest. Economiquement aussi que politiquement la France avait perdu cette qualité de gendarme comme cela se disait au temps après colonisation. A remarquer qu’il y a juste quelques années au Mali les grands travaux étaient confiés aux Chinois et quelques entreprises nationales mais actuellement les choses ont progressivement changé. La France a tendance à reprendre sa place de leader et de gendarme depuis le début de cette désordre au nord du Mali”.

Mohamed Zakiyou Haïdara (informaticien)

“Une bonne politique du président Macron qui, a peine investi, montre son engagement et sa disponibilité pour son armée. Contrairement à ceux qui critiquent le président IBK d’avoir effectué le déplacement pour accueillir son homologue, je n’y vois rien de mal. Macron est venu pour ses troupes et non une visite entre Etat”.

Dr. Aboubou Camara (médecin)

“Je pense que sa visite est une bonne chose. Car ses soldats bossent pour la sécurité du Mali et de la France aussi. Ça permet de galvaniser le moral de la troupe. Et un exemple à suivre pour le mien (le président IBK). Son élection aura du bien et sur les politiciens ainsi que nos citoyens car comme disait l’autre il n’y a pas une école de président”.

Benjamin Sangala (journaliste)

“D’abord, il faut préciser que ce n’est pas une visite d’Etat à Etat. Macron est simplement venu voir sa troupe Barkhane qui représente aujourd’hui le plus gros contingent français à l’extérieur. Pourquoi Macron va-t-il destiner sa première visite au Mali, si ce n’est la présence de ses forces. On comprendrait mieux s’il s’était en Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie où ailleurs que le Mali. C’est justement l’expression des rapports de force, sinon le président ne se serait pas déplacé pour aller l’accueillir à Gao”.

O.A, un observateur tombouctien

“Je pense que le président français nouvellement élu est dans son rôle politique. C’est une déclaration pour sauver la galerie pour ne pas dire l’amuser”

Est-ce une victoire diplomatique pour le Mali et son président IBK ?

C’est moins le sabotage des normes diplomatiques que le déplacement du président IBK, qui est vulnérable aux critiques lorsque l’on sait que 70 soldats maliens sont morts sans que cela ne suscite son déplacement. Ce n’est absolument pas une victoire diplomatique puis que ce n’est pas une visite officielle

Quel effet aura-t-elle sa venue sur le Mali ?

Sa visite a montré la régression de l’estime des autorités françaises pour le gouvernement malien et l’échec cuisant de la diplomatie de notre pays. Je ne comprends pas pourquoi notre diplomatie n’a pas négocié un passage par Bamako pour au moins éviter les nombreuses spéculations sur cette visite à Gao.

Que pensez-vous de l’impact de l’élection de Macron sur la classe politique malienne ?

Je ne pense pas qu’il y aurait un grand changement. Macron aura la même attitude que Hollande. Je pense seulement que l’appui sera conditionnée à beaucoup de choses comme par exemple le traité sur le rapatriement des migrants…

Aly Yalcoué, Professeur d’enseignement secondaire

“Je pense qu’il est venu saluer les troupes françaises sur place. Il est venu dire aux soldats français qu’il est avec eux.

Je crois que sa visite aurait eu plus d’importance s’il avait fait un crochet à Bamako et même s’il commençait par Gao s’il voulait

Au moins s’il venait à Bamako, ça aurait signifié qu’il a de la considération pour notre pays, pour notre peuple.

C’est clair, au Mali la France se sent sur une terre conquise. Elle y fait ce qu’elle veut même si ça blesse l’orgueil du Malien lambda”.

Propos recueillis par M. D