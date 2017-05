Le ministre de la Réconciliation nationale, Mohamed El Moctar, était face aux partenaires techniques et financiers de son département en présence de certains membres de son cabinet. C’était le vendredi 12 mai dans la salle de réunion du département.

L’objectif de cet échange franc était d’informer tous les partenaires techniques et financiers de la création des équipes régionales qui vont travailler en symbiose afin qu’il y ait une synergie d’actions pour renforcer la cohésion sociale dans notre pays, et d’expliquer aux partenaires les réalisations faites par le département tout en dégageant avec eux les perspectives du département.

La réconciliation nationale est une priorité des priorités de l’action gouvernementale pour la sortie de crise multidimensionnelle que notre pays connaît depuis 2012. Cela étant, le ministre El Moctar a décidé de dire à ses partenaires que son département a élaboré depuis 2013, une nouvelle stratégie assortie d’un plan d’action autour de trois grands axes : la promotion de la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale ; le soutien et l’accompagnement des actions de réconciliation nationale ; et enfin le renforcement des capacités de pilotage et de suivi du processus de réconciliation nationale.

Dans ses explications aux partenaires, Mohamed El Moctar dira que les activités menées à cet effet ont permis d’enregistrer des avancées notables dans le processus de paix et de réconciliation, notamment la dissémination de l’Accord pour la paix et la réconciliation, sa traduction en 12 langues, l’aménagement des périmètres agricoles des régions de Tombouctou et Gao, la réhabilitation des aires d’abattage de Ménaka, la réhabilitation des écoles dans lesdites régions, le financement des projets de résilience, les forage et puits.

À ces actions, selon le ministre El Moctar, s’ajoutent la mise en place de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (Cvjr), le renforcement du partenariat avec les tous partenaires. Plus loin, précisera le ministre, le département a organisé des séries d’ateliers sur l’Accord avec la Cma, la Plateforme, le Cnca et la création de la mission d’appui à la réconciliation.

Par ailleurs, l’ensemble des activités menées par le département a laissé un impact positif, soulignera-t-il, tout en contribuant à l’apaisement du climat social, à la restauration de la confiance entre les populations, puis entre elles et l’Etat, au renforcement de la cohésion sociale et à la facilitation et à l’accélération du processus de paix et de réconciliation. Pour lui, nonobstant ces résultats, le département de la réconciliation nationale est aujourd’hui et toujours attendu à tous les niveaux pour apporter les solutions appropriées aux besoins et attentes.

Aux dires du ministre, la mission d’appui à la réconciliation sera chargée, entre autres, de la conduite des actions d’information et de sensibilisation sur la stratégie de réconciliation nationale et sur les principes et valeurs de la République, de l’Etat de droit, de la démocratie et de la décentralisation en vue de promouvoir la culture de la paix et de la tolérance et enfin, de la participation au renforcement des capacités d’intervention des forces sociales dans la gestion des crises au niveau local.

Pour finir, Mohamed Al Moctar a sollicité l’appui et l’accompagnement des partenaires techniques et financiers pour rendre opérationnel ce nouvel instrument dédié à la consolidation de la réconciliation dans notre pays.

Quant au chargé de mission, Alpha Maïga, avec la nécessité d’occuper le terrain par le département, selon ses termes, il est indispensable de mobiliser toutes les compétences locales pour l’atteinte des objectifs du département.

Il faut retenir qu’au terme de la rencontre, tous les partenaires techniques et financiers venus pour la circonstance disent avoir pris bonne note et promettent de suivre les instructions du département à travers l’engagement personnel du ministre Mohamed El Moctar pour la paix et la réconciliation au Mali.

Ousmane DIAKITE/Stagiaire