Dans le but de renforcer les capacités des acteurs régionaux afin de leur permettre de jouer efficacement les missions qui leurs sont dévolues, une rencontre d’échanges et d’informations se tient, depuis hier jeudi 6 avril 2017 à Bamako, entre le ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l’Etat et les membres des autorités intérimaires et collèges transitoires des régions de Gao, Kidal et Tombouctou. A l’ouverture de la rencontre, le ministre Ag Erlaf a appelé les autorités intérimaires à pleinement jouer leur rôle. « Les collectivités territoriales sont gérées dans le respect des lois en vigueur qu’il faut respecter en toute circonstance…. vous ne devez jamais perdre de vue la régularité juridique des actes que vous serez amenés à poser dans l’exercice de vos fonctions ceux ci sont des actes administratifs qui doivent respecter impérieusement les conditions de forme et de fond qu’imposent les textes en vigueur », a expliqué le ministre aux membres des autorités intérimaires.

A l’ouverture de cette session de formation qui durera quatre jours, en plus des membres des autorités intérimaires et collèges transitoires des régions de Gao, Kidal et Ménaka et des gouverneurs des régions concernés et leurs conseillers spéciaux, l’on notait la présence de Davidse Koens, le chef adjoint de la Minusma.

Dans ses propos, Davidse Koens, le chef adjoint de la Minusma, chargé des relations politiques a indiqué que la mise en place des autorités intérimaires et collèges transitoires constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre de l’accord de paix, la restauration et l’extension de l’autorité de l’Etat et pour réaliser les services sociaux de base et les dividendes de la paix. « J’invite tout le monde à s’investir pour le succès de ces autorités intérimaires, le début effectif du Moc et le retour de l’administration. Maintenant c’est nécessaire de préciser les responsabilités qui consistent principalement à prendre des décisions sur les orientations et les priorités des régions tout en respectant les lois qui régissent la gestion des affaires publiques. C’est une étape très importante dans le processus de paix », a souligné le responsable de la Minusma.

Dans son allocution d’ouverture, Mohamed Ag Erlaf, le ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l’Etat a déclaré que la rencontre vise, à moins d’une semaine après la tenue de la conférence d’entente nationale, d’instaurer un cadre d’échanges sur l’opérationnalisation des autorités intérimaires et des collèges transitoires. « Elle vise à asseoir une compréhension claire et partagée de la place et du rôle des Autorités intérimaires des collèges transitoires dans la gestion et l’administration des collectivités territoriales », a expliqué le ministre. Selon lui, les collectivités territoriales sont gérées dans le respect des lois en vigueur qu’il faut respecter en toute circonstance. « Messieurs les Présidents des autorités intérimaires, vous ne devez jamais perdre de vue la régularité juridique des actes que vous serez amenés à poser dans l’exercice de vos fonctions ceux ci sont des actes administratifs qui doivent respecter impérieusement les conditions de forme et de fond qu’imposent les textes en vigueur », a déclaré le ministre. Il ajoutera que les ressources financières des Autorités intérimaires et des collèges transitoires, qui sont des ressources publiques, sont gérées conformément aux principes de la comptabilité publique. « Les Autorités intérimaires et les Collèges transitoires sont installés pour une durée déterminée, ils n’ont pas vocation à s’éterniser. Les membres des Autorités Intérimaires ont l’obligation de rendre compte aux populations de leur gestion des affaires locales. La protection et la sauvegarde du patrimoine des collectivités territoriales sont une obligation pour les membres des Autorités intérimaires et Collèges transitoires. L’élaboration d’un plan d’urgence avec les activités prioritaires, dans les meilleurs délais, doit constituer le point de départ des missions des Autorités intérimaires et Collèges transitoires », a indiqué le ministre.

Madiassa Kaba Diakité