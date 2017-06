Avant cette remise des véhicules et des motos pour Gao et Ménaka, le 30 mai dernier, le Gouvernement du Mali dans le cadre de son Programme d’Urgence pour le Développement des Régions du Nord (PURD-RN) a effectué d’importantes réalisations pour hisser les capitales régionales au même niveau de développement. Retour sur les actions du PURD-RD lancé en 2013.

D’entrée de jeu, il faut noter que le programme d’urgence pour le développement des Régions du Nord concerne Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit. Le Gouvernement du Mali entend accélérer le développement des Régions du Nord affectées par la crise sécuritaire que traverse notre pays depuis 2012.

Cette importante mission du PURD-RD a été confiée par une Commission nationale placée sous la houlette du Ministre en charge de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté. Le Budget estimé pour ce projet s’élève à plus de 100 milliards de francs CFA dont le financement est assuré par l’Etat malien. Toutefois, les phases I et II ont été déjà exécutées à hauteur de 33,852 milliards de francs CFA et la troisième phase officiellement lancée et en cours d’exécution.

Le mardi 30 mai dernier, le Ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire a remis aux autorités administratives des Régions de Gao et Ménaka, 28 véhicules et 338 motos d’une valeur de plus de 1 milliard 400 millions de francs CFA dans le cadre du PURD-RD afin d’assurer le fonctionnement effectif de l’Administration.

Un peu plus tôt, en mars 2017, le Ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire a présidé à son département une cérémonie de remise officielle de 19 véhicules de marque Toyota composés de 18 Pick-up double cabine et d’une station wagon V8 pour la Région de Tombouctou. Cela a coûté à l’Etat malien environ 453,7 millions de francs CFA toujours dans le cadre du PURD-RN.

Ces dotations des Régions du Nord en véhicules et motos contribueront, selon le Ministre Hamadoun Konaté, à relancer et à concrétiser la présence effective de l’Administration mais aussi permettront de mettre réellement en marche le processus de développement et une bonne mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués à cette perspective.

Par ailleurs, il faut indiquer que le PURD-RN couvre les Régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni. Il a pour objectif d’accélérer le développement des zones d’intervention sévèrement affectées par la crise sécuritaire.

Conformément à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Gouvernement a engagé des actions de développement de l’ensemble de ces Régions pour accentuer la présence et la marque de l’Etat dans les zones dites touchées par la réalité dure qu’endurent les Populations locales. Pour y arriver, le Gouvernement entend investir 100 milliards de francs de façon séquencée.

Pour rappel, le PURD-RN a inscrit à son actif quelques réalisations dont des nouvelles constructions ou la réhabilitation d’infrastructures dans les zones d’intervention.

Ainsi, dans la Région de Tombouctou, le PURD-RN a réhabilité 26 bâtiments publics dont le Bureau du Préfet ; 3 logements du Préfet et de son Adjoint ; 14 Directions régionales ; 7 logements pour Directeurs régionaux et un centre de santé de référence (CSREF).

A Gao, il a réhabilité 17 bâtiments dont celui du Gouvernorat ; 6 logements pour le Gouverneur et les membres de son cabinet ; 7 Directions régionales et 3 logements pour des Directeurs régionaux.

Au niveau de la Région de Kidal, les réalisations ont concerné le Gouvernorat et la quasi-totalité des Directions régionales des services techniques. De façon générale, dans toutes les Régions du Nord, les bâtiments administratifs ont été réhabilités et équipés.

Ces actions dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord démontrent à suffisance que le Gouvernement du Mali n’a pas misé sur les moyens pour assurer le développement des Régions dites du Nord au même titre que le reste du pays.

Amara BATHILY