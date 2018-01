Afin de mobiliser la communauté arabe plus précisément la communauté Kounta pour la paix et la cohésion sociale au Mali, le président directeur général du Groupe Sonef-Transport, Néma Ould Sidi, a initié une conférence dite “Taganet“ à Sagaa dans la Commune de Bamba, cercle de Bourem dans la région de Gao. C’était, les 30 et 31 décembre 2017.

Placée sous le signe de la paix et la lutte contre l’ignorance, la conférence“Taganet“ avait pour but principalement, selon ses initiateurs, d’œuvrer au retour de la paix et de la cohésion sociale, mais aussi de lutter contre l’ignorance pour une société tolérante et de bon voisinage. A cette deuxième édition, on a noté la participation de délégués de plusieurs pays dont l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Niger…

A l’issue de cet important rendez-vous de la communauté Kounta, plusieurs recommandations ont été formulées parmi lesquelles : l’engagement de la communauté à accompagner l’Etat malien dans sa recherche de paix au Mali et l’accompagnement des plus hautes autorités pour le retour des réfugiés maliens présentement en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger…

Aussi les participants ont salué l’engagement et la détermination du PDG du Groupe Sonef-Transport, Néma Ould Sidi, dans la recherche et le retour de la paix au Mali

M.Maiga

Commentaires via Facebook :