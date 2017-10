Le ministre de la Réconciliation Nationale, Mohamed El Moctar, a lancé le mercredi dernier à l’hôtel Olympe, les activités de la Mission d’Appui à la Réconciliation Nationale et des équipes régionales d’appui de la réconciliation. A cette occasion, il a déclaré que « la construction de la réconciliation nationale n’est point une course de vitesse mais de fond ».

Selon le ministre Mohamed El Moctar, le gouvernement est déterminé à mobiliser toutes les ressources humaines et financières afin de permettre aux Maliens et Maliennes de se parler, de retrouver l’harmonie entre toutes les communautés qui est du reste un legs historique.

Pour lui, les Equipes Régionales d’Appui à la Réconciliation doivent occuper le terrain, jouer leur rôle au système d’alerte sur les conflits potentiels existants et à venir.

« Sur elles reposent notre espoir afin que la réconciliation et la cohésion nationale se jouent au quotidien. Qu’elles soient un réflexe des Maliennes et Maliens pour que le Mali renaisse. Le gouvernement et ses partenaires œuvreront afin que la Mission d’Appui et les Equipes Régionales atteignent dans un avenir pas lointain, les objectifs assignés », a indiqué le ministre de la Réconciliation Nationale, Mohamed El Moctar. Pour qui, « la construction de la réconciliation nationale n’est point une course de vitesse mais de fond. Elle requiert de tous les acteurs endurance, abnégation, détermination et engagement de tous les instants ».

A noter que cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien financier du PNUD qui a compris que le renforcement de la cohésion sociale demeure le levier le plus important pour consolider l’unité de la nation, ébranlée à la suite de la grave crise que le Mali connait depuis 2012.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :