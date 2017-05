Prenant la parole aux noms de la CMA et de la Plateforme, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la CPA (Convention des Peuples de l’Azawad) a assisté à l’ensemble des travaux de cette rencontre. « C’est une rencontre historique ! », a- t-il dit. Selon lui, c’est la première fois qu’un fils du terroir a eu cette idée géniale de réunir tous les fils et filles du cercle. Afin qu’ils discutent des préoccupations de l’heure.

« Moi, je suis un fils de Goundam, de Gargando, de Raz-Elma. C’est pour cela que nous avons pris, sur nous, la décision d’engager notre pays dans le processus de paix », a-t-il poursuivi. Et d’ajouter, d’un ton solennel : « Qu’est-ce qu’il y a de plus beau que de voir des Groupes armés s’embrasser, partager le thé et causer ensemble ? ».

Le secrétaire général de la CPA a rappelé qu’il a été convenu, entre lui et le Général Didier Dackouo, chef d’état-major général des Armées, de faire de Goundam un havre de paix. Aussi, il a salué les Forces armées et de sécurité, la Minusma et Barkane pour leur contribution de taille à l’organisation de cette rencontre entre les chefs de village, de fraction et de quartier du cercle de Goundam.

Oumar Babi,

envoyé spécial