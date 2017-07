La Coalition pour le peuple (CPP) organise le 3 août prochain, un sit-in devant l’ambassade de France pour dénoncer le soutien de la force Barkhane à la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) sur le terrain, en violation de tous les accords.

Au cours d’un point de presse le dimanche, à la Maison de la presse, la CPP qui regroupe plusieurs associations de jeunes notamment du Nord du Mali, a annoncé l’organisation d’un sit-in, le jeudi prochain, devant l’ambassade de France à Bamako. Pour le porte-parole de la CPP, le sit-in n’a d’autres objectifs que de “dénoncer le soutien des forces françaises et la Minusma à la CMA au détriment de la Plateforme et les Forces armées et sécurité du Mali”.

” Comment se fait-il que la force Barkhane et la Minusma procèdent aux désarmements fréquents de la Plateforme et au cantonnement des FAMas pendant que toutes les occasions sont offertes à la CMA pour mieux s’armer ? “, s’interroge Moussa Seydou Maïga, porte-parole de la CPP. Il a affirmé que les derniers évènements à Ménaka prouvent à suffisance la volonté manifeste de la Barkhane et la Minusma à participer activement au processus d’occupation et de la partition du Mali.

La CPP invite la population de sortir massivement pour prendre part à son sit-in du jeudi lors duquel, elle demandera le départ pur et simple des forces étrangères du Mali.

M.D