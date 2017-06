L’arrêt immédiat du rançonnement des populations civiles des régions du Nord par les groupes armés, le rejet catégorique et systématique de l’appartenance des régions du Nord à l’espace géographique dénommé ‘’Azawad’’, le désarment des groupes armés, le retour sans délai de l’administration et des services sociaux de base dans des régions du Nord et la restauration urgente de la route Sévaré-Gao.

Telles sont, entre autres, les principales recommandations de la rencontre de Gao qui s’est déroulée du 19 au 21 mai dernier, évoquées par le président des Communautés de CultureSonghoï, Ousmane IssoufiMaiga, ancien Premier ministre.

C’était à la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée le samedi 3 juin dernier à la Maison de la Presse en présence de nombreux ressortissants du Nord. Il a saisi de l’occasion pour annoncer aux hommes de médias, la création de l’association ‘’ des Communautés de Culture Songhoï en Mouvement-Irganda’’.

Selon l’ancien Premier ministre Ousmane IssoufiMaiga, les communautés de culture Songhoï constituant la population majoritaire du septentrion malien se sont toujours battues pour la construction de l’unité nationale. C’est pourquoi dit-il, ils ont créé ce mouvement.

« L’objectif du mouvement est de défendre notre patrimoine historique, de jouer notre partition dans un Mali unique, laïc, républicain et démocratique. Et mettre en place une instance dédiée à la mise œuvre des solutions répondant aux attentes et aspirations profondes de nos communautés », a-t-il expliqué. Avant de préciser que ce n’est ni un parti politique, ni une association lucrative ou encore moins confessionnelle.

Adama DAO