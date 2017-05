Une semaine après les attaques terroristes survenues dans les localitĂ©s de Gourma Rharous et Nampala, les populations vivent dans la peur de nouvelles attaques. Sur place, les habitants et les autoritĂ©s locales regrettent “l’absence de renforcement du dispositif sĂ©curitaire”. Plusieurs personnes ont fui leurs localitĂ©s.

Au total plus d’une quinzaine de morts ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es ces derniers jours dans le nord et le centre du pays. Tout a commencĂ© avec une embuscade meurtrière contre une mission de ravitaillement des forces armĂ©es maliennes mardi près de la localitĂ© de Nampala. Neuf soldats maliens ont Ă©tĂ© tuĂ©s au cours de cette attaque.

Le mĂŞme jour Ă Arbichi dans la rĂ©gion de Tombouctou, des groupes armĂ©s du Gatia et de la CMFPR 2 se sont affrontĂ©s faisant 4 morts selon des sources locales. Un peu plus tard dans la soirĂ©e deux personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es lors d’une tentative de vol de moto. Le lendemain, c’est le camp de la mission onusienne Ă Tombouctou qui a Ă©tĂ© la cible d’une attaque Ă l’arme lourde.

Plusieurs tirs de roquettes ont atterri dans le camp faisant un mort et neuf blessés dont quatre grièvement selon la Minusma. Cette recrudescence des actions terroristes intervient alors que les forces maliennes et françaises multiplient les opérations pour traquer les groupes jihadistes.