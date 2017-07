Un coin du voile est en train d’ĂȘtre levĂ© sur la position partisane du dialogue avec les djihadistes du Pr Ali Nouhoum DIALLO. Dans un article en date du 25 juillet dernier, dans « Le Monde Afrique », il est clairement indiquĂ© qu’en fin mai, deux Ă©missaires d’Amadou Koufa, le fondateur du Front de libĂ©ration du Macina (FLM), un mouvement djihadiste malien, se sont rendus Ă Bamako pour apporter un message de ce dangereux djihadiste au professeur Ali Nouhoum Diallo, ancien prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale. Pour quoi faire ?

Ces Ă©missaires, selon notre confrĂšre du ‘’le Monde Afrique’’, Ă©taient porteurs d’un message du fondateur du Front de libĂ©ration du Macina (FLN) au Pr DIALLO, demandant notamment le dĂ©part de la Force française ‘’Barkhane’’ et de la mission de l’ONU MINUSMA, de notre pays.

Historique

Tout serait parti, selon le confrĂšre, des assises de Mopti, les 2 et 3 mai dernier, destinĂ©es Ă contribuer au retour Ă la paix dans le centre du Mali, prĂ©sidĂ©es par le natif de la rĂ©gion, non moins ancien prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale. Ainsi, en prĂ©sence d’environ 180 participants, il a veillĂ© Ă ce que des personnes se rĂ©clamant ouvertement d’Amadou Koufa s’expriment librement, rapporte le journal.

‘’C’est au moment de ces assises que l’amorce des nĂ©gociations s’est produite. Il y avait clairement des lieutenants d’Amadou Koufa dans l’assistance. Ils sont allĂ©s, sans doute, lui rapporter les propos du professeur Nouhoum DIALLO, qui disait que si Koufa aime la vĂ©ritĂ© et dĂ©teste le mensonge, il doit se rapprocher de lui’’, analyse un participant Ă la rencontre de Mopti.

C’est sur la base de cette confiance, rapporte-t-on, qu’en fin mai, deux Ă©missaires d’Amadou Koufa, le fondateur du Front de libĂ©ration du Macina (FLM), un mouvement djihadiste malien, se sont rendus Ă Bamako pour apporter un message au professeur Ali Nouhoum DIALLO, indique le journal.

‘’Amadou Koufa les avait chargĂ©s de dire au professeur qu’ils ont tous deux en commun de dĂ©tester le mensonge et les menteurs. Et qu’ils peuvent donc discuter’’, raconte au ‘’Monde Afrique’’ un tĂ©moin direct de ces tractations, de passage Ă Paris.

Selon lui, Amadou Koufa, prĂ©dicateur radical peulh, actif dans la rĂ©gion de Mopti, et figure de proue d’un mouvement qui a revendiquĂ©, depuis 2015, nombre d’attaques mortelles et d’attentats dans la zone, pose trois prĂ©alables Ă toute nĂ©gociation avec le pouvoir.

En premier lieu, dĂ©taille-t-il, le dĂ©part de l’opĂ©ration ‘’Barkhane’’. Cette opĂ©ration militaire française lancĂ©e en aoĂ»t 2014, en remplacement de Serval pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahĂ©lo-saharienne qui s’étend de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. ‘’Amadou Koufa estime que tant que “Barkhane” sera au Mali, le prĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta ne pourra jamais appliquer les engagements qu’il prendra’’, dĂ©taille un bras droit d’Ali Nouhoum DIALLO au confrĂšre du ‘’Le Monde Afrique’’.

La deuxiĂšme condition posĂ©e par le fondateur du FLM est le dĂ©part Ă©galement, de la Mission multidimensionnelle intĂ©grĂ©e des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). ‘’Ce n’est pas surprenant, il a toujours rĂ©clamĂ© le dĂ©part de toutes les forces Ă©trangĂšres, y compris les Casques bleus. Il veut que les Maliens discutent entre eux sans intermĂ©diaires ni tĂ©moins’’, dĂ©taille la source.

Enfin, en troisiĂšme prĂ©alable Ă toute nĂ©gociation avec Bamako, le prĂ©dicateur du Macina exige d’avoir comme interlocuteur le Pr Ali Nouhoum DIALLO.

Natif de Douentza fortement secoué par la crise sécuritaire, Ali Nouhoum DIALLO est un fervent défenseur du dialogue avec les djihadistes.

‘’Il faut ouvrir de nouvelles nĂ©gociations avec Iyad Ag Ghaly’’, avait-il confiĂ© Ă un confrĂšre de la place en 2016. Cela implique Ă©videmment de la part du leader d’Ansar Eddine qu’il renonce au terrorisme armĂ© et reconnaisse et l’intĂ©gritĂ© du territoire malien et la forme rĂ©publicaine et laĂŻque du pays, avait-il martelĂ©.

Amadou Koufa, chef djihadiste, se cacherait dans le centre du pays, probablement dans la forĂȘt du Wagadou, Ă la frontiĂšre mauritanienne et difficile d’accĂšs.

En dĂ©pit des moyens engagĂ©s par les Forces armĂ©es maliennes et l’opĂ©ration ‘’Barkhane’’, ce fidĂšle lieutenant d’Iyad Ag Ghaly, le leader d’Ansar Eddine avec qui il a crĂ©Ă© le Groupe de soutien Ă l’islam et aux musulmans (GSIM), continue de se dĂ©placer dans les villages du Macina, oĂč il est plutĂŽt perçu comme un dĂ©fenseur des droits des Peulhs.

Dimanche dernier, le ministre de la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure, le gĂ©nĂ©ral Salif TRAORE, a fait Ă©tat de la capture d’un de ses lieutenants, mais lui-mĂȘme reste toujours introuvable.

Les troupes maliennes et françaises ont arrĂȘtĂ© un proche collaborateur d’un prĂ©dicateur dont le groupe djihadiste a revendiquĂ© plusieurs dizaines d’attaques contre des objectifs maliens et occidentaux, a annoncĂ© dimanche le ministre de la SĂ©curitĂ©, le gĂ©nĂ©ral Salif TRAORE.

«Je confirme que le terroriste Alhousseyni Ag Assaleh, chargĂ© de la logistique au sein du groupe d’Amadou Koufa, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© le 8 juillet lors d’une opĂ©ration conjointe avec Barkhane, dans la rĂ©gion de Tombouctou», a dit le gĂ©nĂ©ral TRAORE Ă Reuters.

Par Sidi DAO