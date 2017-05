Dans le cercle de Gourma Rharous, plus précisément dans le village d’Arbichi, des violents conflits opposent depuis le lundi 1er mai, le Gatia et le groupe Ganda Izo-CMFPR II respectivement membres de la Plateforme et de la CMA, deux groupes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

Ces combats ont fait, selon des sources sur place, au minimum 6 morts ( 1 morts du côté du Gatia, 5 morts du rang de Ganda Izo-CMFPR II) et plusieurs blessés. Si pour l’instant, le motif de ce regain de violences entre les groupes armés reste encore imprécis, la CMFPR II accuse « des éléments lourdement armés du Gatia d’avoir investi le village d’Arbichi cercle de Rharous et terrorisent les populations sans défense ». Selon Younoussa Touré, responsable de la CMFPR II, « ce n’est pas la première fois que de tels actes se produisent sans que l’on sache les causes de la part d’un groupe signataire de l’accord pour la paix ».

« La CMFPR II dont une base est installée dans ce village considère cette action comme une agression et une violation de l’Accord », explique, sur les réseaux sociaux, Younoussa Touré.