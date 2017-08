Dans la journée du dimanche 13 août 2017 entre 13h et 18h, c’est la force française Barkhane qui était en altercation effrontée contre des combattants du MAA et du GATIA, tous deux membres de la Plateforme. Notre source indique que la force française a subitement débarqué et sans explications, a voulu désarmer les combattants de la Plateforme. Refusant cette attitude irrespectueuse, les combattants ont riposté et il s’en est suivi un échange de tirs qui a fait des blessés dans les rangs des Français. C’est à ce moment précis, apprend-on, que les soldats français ont fait appel à leur base de Gao pour un renfort. Des hélicoptères furent alors dépêchés pour bombarder les positions de ces mouvements armés. La situation reste encore sans explications aussi bien de la part des autorités françaises que maliennes. Un incident violent qui risque de renforcer le sentiment antifrançais qui se développe dans le pays au motif que Paris ne joue pas franc jeu et affiche un penchant pour les groupes séparatistes.

Idrissa DICKO

Viva News