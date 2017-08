La partie septentrionale du Mali qui Ă©chappe dĂ©sespĂ©rĂ©ment au contrĂ´le du rĂ©gime IBK, est devenue un far West. Voici le quotidien des pauvres citoyens vivant sur cette partie instable du pays oĂą l’Etat a complètement dĂ©missionnĂ© : Enlèvement des biens ; cambriolage ; menace de mort Ă tout cela s’ajoute une pauvretĂ© totale qui se lit sur le visage des pauvres populations laissĂ©es Ă la merci des brigands et des bandits de tout acabit.

A cause de mauvaise politique et du pilotage Ă vue du rĂ©gime IBK, le nord qui n’est plus sous contrĂ´le du Mali, ressemble Ă l’Afghanistan. A cause de l’insĂ©curitĂ© grandissante, le Nord est devenue tristement une zone oĂą règne la loi des hors-la-loi. A Tombouctou, Gao, Menaka, Taoudenit…les professionnels de vol et de braquage ont pris le pouvoir. Ils sèment jour et nuit la terreur et la dĂ©solation sur les pauvres populations. Après avoir coupĂ© les voies d’accès aux autres localitĂ©s, les professionnels de vol et de braquage s’en prennent en plein jour aux domiciles des paisibles citoyens qui ne vivent que d’un Ĺ“il. L’Etat qui devrait assurer leur sĂ©curitĂ© et leur bien a dĂ©missionnĂ©. Idem pour les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Mali (Barkhane et MINUSMA) dans le but de la stabilisation du pays ont failli Ă leur devoir et responsabilitĂ©s de tout ordre. Aucun signe d’apaisement quand chaque jour, les protagonistes en l’occurrence la Coordination des mouvements armĂ©s de l’Azawad(CMA) ne respectent pas les traitĂ©s d’accord dont la fameuse communautĂ© internationale n’est tĂ©moin privilĂ©giĂ© comme si aucune loi ne sanctionnait ces actes contrevenant. Plusieurs milliards d’euros sont investis, rien que pour ramener la paix qui devient comme un mirage au jour le jour. La situation est comme si rien n’était fait pour amĂ©liorer les conditions de vie des populations Ă la base et arrĂŞter les exactions et les violations des droits de l’homme dans le nord du Mali. Les Maliens sont de plus en plus exaspĂ©rĂ©s de l’attitude douteuse des forces Ă©trangères. Beaucoup sont les maliens, plus que pessimistes, Ă croire que la fin de cette crise n’est pas pour demain au regard de l’indiffĂ©rence de la communautĂ© internationale qui serait mĂŞme complice vis-Ă -vis de la CMA indĂ©pendantiste.

L’impuissance du régime face à l’essor des actes pugnaces et criminels !

Depuis deux ans, l’accord pour la paix et la sécurité devient de plus en plus illusoire au vu des différentes violations des parties signataires sous l’œil complice ou passif de la communauté internationale témoin de sa signature. La faiblesse et même l’inexistence de l’Etat malien dans le septentrion et au centre du pays, au-delà de tout commentaire, cédant le terrain aux groupes armés de la CMA et connexes a contribué à l’essor de toutes sortes d’actes pugnaces et criminels dans cette zone encore hors de contrôle du Mali. La crise sécuritaire qui secoue le Mali depuis 2012 sans jamais se dénouer change perpétuellement de forme avec ses lots de violations incessants des droits de l’homme. Maintes fois, la région de Kidal et ses banlieues sont le théâtre de conflits et d’affrontements meurtriers entre les deux mouvements armés qui se disputent le contrôle de cette zone exposée au trafic de drogue, de criminalité à outrance. Que dire lorsque malgré l’assistance mondiale du Mali, le conflit persiste ?

Aliou Touré