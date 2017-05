Dernièrement, on a assistĂ© Ă des cas de vols de vĂ©hicules du Moc. Du cĂ´tĂ© des ex-rebelles, on minimise l’impact de ces vols sur le processus de DDR. « Non pour moi, un vol de vĂ©hicule ne peut pas remettre en cause le processus. Au contraire, c’est ce qui doit nous permettre de tirer des leçons pour qu’on puisse aller rapidement vers le DDR parce que c’est des pratiques, aujourd’hui, ceux qui le font ont sĂ»rement quelque chose derrière la tĂŞte. Maintenant il faut qu’on mette fin Ă tout ça et le DDR, est une Ă©tape importante qui nous permet d’ĂŞtre Ă l’abri de ces vols », a soutenu le porte-parole de la Coordination des Mouvements de l’Azawad, Ilad Ag Mahmoud.

Mardi dernier, dans les environs de 11 heures, un véhicule de police militaire du MOC a été vole dans la ville de Gao par un élément du MOC. Il est issu de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Ce fait n’est pas isolé.

En effet, deux combattants du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) avaient été arrêtés et “molestés”, lundi 3 avril dernier, dans une tentative de braquage au quartier Sossokoïra de la ville de Gao, avait rapporté nos confrères de Sahélien.com.

Multiplication de vol

La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. L’un couché par terre, immobile et les mains ligotées derrière le dos. L’autre, le visage ensanglanté, tente de donner des explications peu audibles dans la vidéo. Il s’agit de deux jeunes combattants du mécanisme opérationnel de coordination, cet organe de l’accord de paix censé effectuer des patrouilles mixtes avec l’armée pour sécuriser le nord du Mali.

Au sein du mécanisme opérationnel de coordination, un responsable contacté par Sahelien.com affirme qu’il est possible de les “exclure”, assurant que le MOC est ” régi par la discipline militaire.”

Le vol du mercredi intervient après l’enlèvement d’un véhicule du MOC, en mars dernier toujours à Gao, par un chauffeur même du mécanisme opérationnel de coordination issu des rangs de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA).

MD