Selon infos reçues ce jour 02 Février 2018 vers 06H00 heures, des Individus armés non identifiés évoluant sur des motos et deux (02) équipés, probablement des terroristes, auraient fait irruption dans le village de Inwelane localité située à environ 18 Km au Sud-Est de Talataye. Le bilan du côté village, cinq (05) morts, quatre (04) personnes enlevées dont des vieux et des marabouts. Le domicile d’un marabout incendié et deux (02) véhicules Toyota Land cruiser dont un (01) équipé d’une (01) mitrailleuse 12,7 mm enlevés. Côté assaillants, nous ne disposons aucun bilan. Après leurs forfaits, les assaillants auraient pris la direction de l’Ouest qui conduit à Intadeny leur base. L’attaque aurait été dirigé par les nommés Bouba Ould Awebdine où Bouba Ould Nouejim, arabe de la fraction arabe Elbady d’Almoustrat et Djibo Jimba peulh tolobé nigérien. La localité de Talataye est située à environ 180 Km au Nord Est d’Ansongo .

Selon les même source, dans la matinée de ce jour 02 Février 2018 vers 07H00, sept (07) véhicules équipés à bord des arabes armés auraient été aperçus dans la zone de Echag (Djebock) .

La Rédaction

