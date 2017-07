Le canal officiel du « Groupe de soutien à l’islam et au musulman », la coalition terroriste dirigée par Iyad Ag Ghali a diffusé, samedi 1er juillet, une vidéo non datée montrant six otages étrangers. Parmi eux, l’humanitaire française Sophie Pétronin, enlevée en décembre dernier à Gao, au Mali. Médecin spécialisée dans la malnutrition et les maladies tropicales, elle venait en aide aux enfants souffrant de malnutrition. Carine Frenk a joint son fils Sébastien Chadaud-Pétronin. Il est notre invité ce soir.

« Nos interlocuteurs nous ont dit “ne faites rien, on attend. Soyez sûrs que tout est fait.” Mais on nous demandait d’être dans l’attente, eux étaient dans l’attente, tout le monde était dans l’attente… On aurait pu rester comme ça ad vitam æternam. On leur a fait savoir qu’on ne pouvait pas se satisfaire de cet attentisme, de cet immobilisme, donc envers et contre toutes les recommandations, on leur a demandé de prendre acte que nous menions des actions, que nous nous déplacions et que nous essayions de trouver des solutions. »