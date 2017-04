L’idĂ©e d’une nĂ©gociation avec les groupes islamistes maliens a Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e Ă l’issue de la ConfĂ©rence d’entente nationale qui s’est tenue Ă Bamako. Les gouvernements français et malien s’y opposent.

C’est un sujet embarrassant pour Bamako qui a resurgi ce mois-ci. Faut-il dialoguer avec les jihadistes maliens ? Cette suggestion, contenue dans une discrĂšte ligne du rapport de la ConfĂ©rence d’entente nationale qui s’est tenue du 27 mars au 2 avril, a fait couler beaucoup d’encre dans la foisonnante presse locale. Comment interprĂ©ter autrement cette recommandation, inscrite au chapitre 7.3, de «promouvoir une culture de paix et de dialogue avec tous les fils de la nation, y compris avec des islamistes maliens une fois que leurs prĂ©occupations, comprises, n’entament pas l’unitĂ© nationale et les fondements de la RĂ©publique» ?

La question est, en rĂ©alitĂ©, Ă©voquĂ©e depuis longtemps par les responsables politiques et religieux Ă Bamako. Mais jamais Ă voix haute, car chacun sait que l’idĂ©e dĂ©plaĂźt souverainement Ă Paris. Depuis 2013, la France a dĂ©ployĂ© des milliers d’hommes pour combattre les groupuscules jihadistes implantĂ©s au Sahel. Dix-neuf soldats de l’opĂ©ration «Serval», puis «Barkhane» (Ă partir d’aoĂ»t 2014), sont morts au Mali. Certains dans des attaques revendiquĂ©es par des islamistes maliens. ImmĂ©diatement aprĂšs la ConfĂ©rence d’entente nationale, le PrĂ©sident, Ibrahim Boubacar KeĂŻta, a semblĂ© fermer la porte Ă toute idĂ©e de nĂ©gociation. «Il n’y aura aucune discussion avec les terroristes», a-t-il affirmĂ©.

Actions de harcĂšlement

DerriĂšre ce dilemme trĂšs thĂ©orique – peut-on nĂ©gocier avec un ennemi qui a recours Ă des actions terroristes pour atteindre ses objectifs ? –, c’est un cas trĂšs concret qui fait dĂ©bat. Celui d’Iyad ag-Ghaly, l’homme Ă la tĂȘte du groupe jihadiste Ansar ed-Dine. Touareg de la lignĂ©e noble des Ifoghas, «Iyad», comme l’appellent les Maliens, est un vĂ©tĂ©ran des guerres du Sahara. PassĂ© par les rangs de la lĂ©gion verte de Kadhafi, il fut, dans les annĂ©es 90, l’une des figures centrales de la rĂ©bellion touareg contre le pouvoir central. A ce titre, il signa un accord de paix avec Bamako qui conduisit, le 26 mars 1996, Ă la dissolution de son Mouvement populaire de l’Azawad, au cours d’une cĂ©rĂ©monie symbolique oĂč 3 000 armes furent brĂ»lĂ©es Ă Tombouctou.

Dans les annĂ©es 2000, Iyad se rapproche du prĂ©sident malien, Amadou Toumani TourĂ©. Il est nommĂ© consul Ă Djedda en 2007, avant d’ĂȘtre expulsĂ© du pays par les Saoudiens. Sa frĂ©quentation du mouvement de prĂ©dication tabligh le fait entrer en contact avec des islamistes radicaux, notamment pakistanais. L’ex-rebelle reste cependant un relais utile de Bamako dans le Sahara : Iyad est notamment sollicitĂ© pour nĂ©gocier la libĂ©ration des otages occidentaux aux mains d’Al-Qaeda au Maghreb islamique (Aqmi).

C’est l’occupation des villes du nord du Mali, en 2012, qui va consacrer le basculement du personnage dans la sphĂšre jihadiste. Iyad est alors le trait d’union entre les cadres d’Al-Qaeda, souvent des AlgĂ©riens, et les touaregs maliens. Son organisation, Ansar ed-Dine, est fondĂ©e Ă cette Ă©poque. Depuis l’intervention française, elle a plongĂ© dans la clandestinitĂ© et revendique rĂ©guliĂšrement des actions de harcĂšlement contre les forces de Barkhane, les Casques bleus, ou l’armĂ©e malienne.

«Aucun signe d’ouverture»

«A la diffĂ©rence d’Al-Qaeda, Ansar ed-Dine n’a jamais kidnappĂ©, ni commis des attentats Ă l’aveugle contre les civils, souligne Pierre Boilley, chercheur Ă l’Institut des mondes africains et bon connaisseur du monde touareg. Mais actuellement, Iyad ne donne aucun signe d’ouverture. Au contraire, il semble mĂȘme s’éloigner : comment dialoguer avec quelqu’un qui a pour seul agenda l’instauration d’un califat et la propagation de la foi ?» DĂ©but mars, Iyad ag-Ghaly a en effet pris la tĂȘte d’une nouvelle organisation, le Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans – fusion d’Ansar ed-Dine, d’Aqmi et du Front de libĂ©ration du Macina – qui a renouvelĂ© son allĂ©geance Ă Al-Qaeda.

«Cela n’est pas trĂšs encourageant, admet Mahmoud Dicko, le prĂ©sident du Haut Conseil islamique du Mali. Mais c’est un enfant du pays, pourquoi ne pas essayer de lui tendre la main ?» Le religieux affirme n’avoir «jamais cessĂ© de tenter de lui parler», en passant par des intermĂ©diaires qui peuvent lui transmettre des messages. «On peut toujours le ramener Ă la raison, abonde un cadre touareg joint Ă Bamako, qui souhaite rester anonyme. Iyad est un musulman comme nous, il s’est assis Ă la table des nĂ©gociations par passĂ©.»

«ProblÚme moral»

«Il a clairement rejetĂ© l’initiative de Mahmoud Dicko, prĂ©cise pourtant un spĂ©cialiste de la rĂ©gion. On agite aujourd’hui la possibilitĂ© de nĂ©gocier avec Iyad, tout en posant comme condition la reconnaissance de la RĂ©publique une et indivisible
 Ce qui est inacceptable pour lui.» Le chercheur Alexander Thurston, de l’universitĂ© de Georgetown, a consacrĂ© plusieurs notes Ă cette question : «Quels pourraient ĂȘtre les termes d’une nĂ©gociation ? Peut-ĂȘtre une amnistie pour Ansar ed-Dine
 On dit qu’Ag-Ghaly n’est pas inflexible. Mais ses liens avec Al-Qaeda risquent de poser un problĂšme insurmontable», commente-t-il.

A Paris, le principe mĂȘme de dialoguer avec un homme dĂ©signĂ© comme terroriste, et qui a revendiquĂ© des attentats contre la France, est considĂ©rĂ© comme inacceptable. Iyad doit ĂȘtre capturĂ© et jugĂ©, affirme officiellement le gouvernement français. Voire Ă©liminĂ©, ajoute-t-on tout bas. «Un “recyclage” d’Iyad fĂącherait trĂšs fort Paris, c’est certain, mais aprĂšs tout, c’est une question de souverainetĂ© malienne, rappelle un connaisseur du dossier. Veut-on la paix ou la justice ? Toutes les rĂ©solutions de conflit sont traversĂ©es par cette question. Il y a bien entendu un problĂšme moral, mais d’un autre cĂŽtĂ©, nous devons nous poser des questions pragmatiques : sortir Iyad du jihad serait-il efficace ? Il faut reconnaĂźtre que la rĂ©ponse est oui.»

Par liberation.fr / 14 avril 2017 à 10:37