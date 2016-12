Welcome! Log into your account

Pour cette conférence internationale sur la “sécurité communautaire, contribution de la communauté noire Kel-Tamasheq (CNKT) à la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali”, tenue du 22 au 24 décembre à la Maison de la presse, les participants étaient venus outre le Mali, de la Libye, l’Algérie, le Maroc, etc.

Et le président de poursuivre : “C’est désormais le point de départ de notre lutte. Nous sommes ignorés et méprisés par les autorités parce que nous sommes noirs, mais qu’elles sachent que nous sommes aussi nobles, que nous comptons aussi. Ce qui se trame par rapport au nord consistant à vouloir attribuer cette partie du pays aux Tamasheq blancs, si cela se faisait, nous prendrons nos responsabilités”.

“Il ne peut pas y avoir la paix au Mali parce que les communautés n’ont pas le même traitement. Nous Tamasheq noirs, nous n’avons jamais pris les armes contre notre pays. Cela ne dénote pas d’une faiblesse, mais de la volonté de rester conformes à la Constitution qui veut un Mali uni. Nous sommes des bâtisseurs, mais malheureusement, c’est nous qui sommes piétinés par les autorités. Nous aussi nous pouvons prendre les armes, et le jour où nous allons nous soulever, ça va chauffer. Nous avons compris qu’on est écouté que lorsqu’on prend les armes. Nous ne sommes connus qu’avec le travail, mais ce sont les bandits armés qui sont plus considérés”, a déclaré le président Aboubacrine Mohamed Cissé.

Pour le président de la communauté, Aboubacrine Mohamed Cissé, “l’Etat est injuste dans le traitement des communautés au Mali. Les gens sont traités en fonction de la couleur de la peau. On veut se manifester pour que nos préoccupations soient connues des Maliens et de la communauté internationale”.

You are going to send email to