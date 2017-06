Le ministre de l’Administration territoriale, Tièman Hubert Coulibaly, a rencontré des cadres de partis politiques le mardi dernier dans les locaux de son ministère. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour : l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale ; l’agenda électoral présidentiel, entre autres.

La rencontre a permis aux acteurs politiques de partager les difficultés concernant le referendum, les élections locales, régionales, les élections partielles communales prévues pour cette année. Le ministre en a profité pour lancer un appel à tous les partis politiques de l’opposition à reprendre leur participation au processus de paix et de réconciliation nationale.

Après la rencontre, le ministre Tièman a rassuré la presse que la rencontre s'était très bien passé. Il a fait savoir que malgré certains points de divergence, ils ont finalement trouvé un dénominateur commun à tous les points évoqués lors de la réunion.

En plus de l’accord, la rencontre avait comme plat principal l’agenda électoral présidentiel. Elle a donc permis aux acteurs politiques d’échanger sur un certain nombre de difficultés, notamment le referendum, les élections locales, régionales, les élections partielles communales. Selon Tièman Hubert Coulibaly, «Il y a des nécessités qui s’imposent à nous pour que l’accord pour la paix et la réconciliation puisse connaître une mise en œuvre dynamique. Ainsi, nous devons absolument aller à la consultation réfléchie». Et d’ajouter : «Les engagements internationaux obligent le respect d’un certain nombre de points».

Mariatou Coulibaly, stagiaire