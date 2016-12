Ces patrouilles mixtes du MOC (Mécanisme Opérationnel pour la Coordination) qui ont débuté mardi 27 décembre, regroupent les FAMAS et la Plate-forme appuyées par la Minusma et la Force Barkhane. Seydou Traoré, gouverneur de la région de Gao a, lundi 26 décembre 2016, dans un communiqué, invité les populations à collaborer étroitement avec les Forces de sécurité pour la réussite de la patrouille mixte du MOC d’une part, et d’autre part, pour retrouver l’otage franco-suisse saine et sauve et de mettre hors d’état de nuire les ravisseurs dont le seul but est d’entraver le processus de paix et de réconciliation engagé par le gouvernement et ses partenaires pour une mise en œuvre efficiente de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger.

Nous y reviendrons dans notre prochaine parution.

Moussa Ousmane Touré

Source : La Lettre du Mali