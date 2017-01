La 15e réunion du Comité de Suivi de l’Accord a débuté hier lundi 30 janvier 2017 à Bamako sans, encore une fois, la Coordination des Mouvements de l’Azawad(CMA) qui exige, au préalable, « un meilleur cadre pour une mise en œuvre intégrale et diligente de l’accord suivant un chronogramme actualisé, réaliste et consensuel ».

La présente réunion du CSA s’ouvre deux semaines après l’attaque contre le camp du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) dans la ville de Gao qui a fait au moins 77 morts et plus d’une centaine de blessés parmi les 600 hommes, militaires maliens et ex combattants des groupes armés, rassemblés dans le cadre des patrouilles mixtes. Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour de cette réunion : l’examen de la situation générale sur le plan sécuritaire, les échanges pour l’accélération du processus de paix, l’organisation d’un prochain Comité de Suivi de l’Accord au niveau ministériel en début février, la conférence d’entente nationale prévue en mars prochain etc.

Lors de la 14e réunion du Comité en décembre dernier, la CMA avait suspendu sa participation au CSA et à ses différentes sous comités, et avait demandé l’organisation urgente d’« une rencontre de haut niveau de la médiation internationale élargie en vue de sauver l’Accord et préserver la crédibilité du processus et de tous les acteurs impliqués ».

La redaction