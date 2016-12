Welcome! Log into your account

Autres raisons évoquées par le premier responsable du CJA, la question des réfugiés qui ne sont pas retournés, les écoles et les centres de santé qui ne fonctionnent plus dans la zone.

Depuis que l’accord est signé, indiquera-t-il, c’est le statu quo à cause de l’insécurité. C’est pourquoi, a-t-il souligné, le CJA se propose d’être un acteur pour défendre les communautés et de lutter contre le banditisme.

Convaincu qu’aujourd’hui, on ne peut pas gérer une zone par procuration, la CJA dit s’impliquer pour la quiétude dans ses zones d’intervention ; à savoir : les régions de Tombouctou et Taoudenit.

You are going to send email to