Le NDI a organisé, le jeudi 5 janvier 2017 à Azalai Grand Hôtel de Bamako, un atelier d’échanges avec les Organisations de la Société Civiles (OSC) sur les reformes politiques, institutionnelles et sur le processus pour la paix et la réconciliation. C’était sous la présidence du secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mohamed Attaher Maiga, en présence du Directeur Résident du NDI, Badié Nima.

Cet atelier animé par des experts, vise à permettre aux femmes leaders d’identifier les portes d’entrée et les opportunités pour les femmes dans le contexte des différentes réformes en cours au Mali et de les renforcer à mieux les exploiter. De façon spécifique, il s’agit de stimuler les femmes leaders à s’engager davantage dans le processus des réformes et de réconciliation nationale ; de créer une dynamique des initiatives des femmes autour des questions de réformes mettant ainsi en exergue leurs priorités; et de poser les fondements d’une coalition des femmes engagées dans le processus de réformes et de réconciliation nationale.

Après son mot de bienvenue, le Directeur Résident du NDI, Badié Nima a fait savoir que le Mali à engager les reformes les plus courageuses de son histoire. De ce fait, il a expliqué que pour encourager, soutenir, accompagner les maliens qui se battent pour faire avancer des choses, le NDI s’est engagé dans une initiative, qui consiste à accompagner les femmes du Mali et du Burkina à s’impliquer, à s’engager dans les reformes en cours. Plus loin, il dira que les deux pays sont différents, qu’ils n’ont pas connus les mêmes crises et qu’ils n’ont pas les mêmes défis, mais qu’ils ont engagés chacun un processus des reformes et de réconciliation.

Selon le Ségal du ministère, La mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation et la problématique sécuritaire ont conforté les plus hautes autorités maliennes à œuvrer pour des réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires profondes. En ce sens, il dira que les efforts et les synergies de chacun et de tous doivent concourir à l’édification de cette œuvre. En ce sens, il a souligné que le NDI fidèle à sa vision d’aider à l’éclosion des initiatives en faveurs de la démocratie et du développement initie un programme de 24 mois pour faire progresser l’objectif de restaurer la paix durable et la sécurité au Burkina Faso et au Mali en augmentant la participation des femmes au processus de paix et la prise de décision dans les deux pays.

Ousmane Baba Dramé