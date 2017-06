Cet appui financier contribuera à l’amélioration durable de la situation des populations de 09 communes des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni, Ménaka

Le ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire a servi de cadre, le vendredi 16 juin 2017, à la cérémonie de lancement des activités du Projet de réinsertion socio-économique des populations déplacées des régions post-conflits du nord et du centre du Mali. La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Samba Sow, assurant l’intérim du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire. Il avait à ses côtés, le président de la Croix Rouge malienne, Dr Abdramane Cissé, le secrétaire général du Croissant Rouge des Emirats Arabes Unis, M. Saeed Al Mazrouie, le secrétaire général du ministère en charge de la Solidarité, du directeur de l’ONG Alfarouk, entre autres.

Le projet est un volet du partenariat entre le Croissant Rouge des Emirats Arabes Unis et le consortium CR- Mali et l’ONG Alfarouk. D’une valeur de sept cents millions (700 000 000) de FCFA le projet participe du paquet d’initiatives du gouvernement de la République du Mali à travers le Ministère en charge de la Solidarité et de l’Action humanitaire et de ses partenaires. Il vise, à travers la réalisation de nombreuses infrastructures socio-sanitaires de base, sous forme de kit. Chacune des communautés bénéficiaires disposera d’une adduction d’eau sommaire, une école, un centre de santé, un lieu de culte et d’activités génératrices de revenus pour les femmes.

Pour son lancement, le projet va toucher 09 communes des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et de Ménaka. Ces régions ont été identifiées par la CR Mali et l’ONG Al Farouk, en partenariat étroit avec les services techniques du ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire.

Dans son intervention, le Pr Sow a, au nom du président de la République remercié le donateur pour son soutien de qualité. « A travers ce projet, les Emirats Arabes Unis viennent, une fois de plus, démontrer qu’ils demeurent un partenaire stratégique et un ami sur lequel le Mali peut toujours compter », a déclaré le ministre Samba Sow. Selon lui, à terme, le projet contribuera à l’amélioration durable de la situation sécuritaire, sanitaire et nutritionnelle et à stimuler la croissance économique durable, facteur indispensable de réussite de la mise en œuvre de l’accord de paix.

