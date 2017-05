Le retour à une vie normale dans le Nord du Mali exige des actions concrètes. C’est ce qui explique le lancement de deux projets en faveur de la promotion de la paix et de la réconciliation.

Intitulés “Avancer la réconciliation et promouvoir la paix” (ARPP) et “Participation au processus de paix” (PPP), sont deux projets lancés vendredi 28 avril dernier. Ils aideront à faire la promotion de la paix et de la réconciliation dans les régions de Tombouctou et Gao.

Projet qui s’inscrit d’une part des interventions de Mercy Corps, ARPP privilégie une approche de proximité, une démarche inclusive impliquant les femmes leaders, les jeunes, les chefs religieux, des communautés que les autorités administratives et coutumières et d’autre part l’Association malienne pour la survie au Sahel (AMSS) à travers le projet intitulé : PPP. L’AMSS s’engage à renforcer les capacités des femmes, des jeunes et des acteurs clés dans les groupes locaux de médiation de conflits existants.

Selon le directeur des programmes de l’AMSS, Elmehdi Ag Wakina, sa structure est dotée de l’expertise nécessaire pour mener à bien de tels projets qui ciblent 22 villages des cercles de Tombouctou et Goundam. Et de prendre l’engagement que les initiatives engagées dans ce cadre répondront au besoin de résilience des populations.

De son côté, la directrice pays de Mercy Corps, Allison Huggins, a indiqué que le projet lancé permettra à termes de connaitre les causes profondes du conflit et de renforcement la participation des femmes, des jeunes et des leaders communautaires.

Pour l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Paul Folmsbee, la contribution de l’USAID entend s’attaquer aux facteurs qui causent l’instabilité et les conflits afin de prévenir la violence, de promouvoir les transitions politiques et pacifiques en renforçant la société civile et le respect des droits de l’Homme, en soutenant une gouvernance démocratique efficace et d’investir dans la protection des femmes et des filles et leur autonomisation afin d’améliorer les perspectives de paix et de sécurité.

Apport précieux

Le ministre de la Réconciliation nationale, Mohamed El Moctar, expliquera que d’importantes actions ont été conduites depuis la signature de l’accord. Elles portent sur la promotion du dialogue social au sein des communautés à travers les rencontres intra et intercommunautaires au niveau des villages, des fractions, des communes, des cercles et dans les chefs lieu de régions.

Pour le ministre, ces rencontres entreprises par son département, ont permis, avec l’appui de nos partenaires, de sauvegarder la paix sociale et consolider le vivre-ensemble entre les populations. Mais, a-t-il reconnu, beaucoup de choses restent à faire dans le cadre d’une paix durable.

Mohamed El Moctar a dit ne point douter que les deux programmes seront une excellente contribution et un apport précieux au processus de réconciliation et de la consolidation de la paix. A Tombouctou et à Gao, la Cafo et l’AJDM sont des parties prenantes à ces deux projets.

