La Fondation Friedrich Naumann, en collaboration avec l’Assemblée nationale du Mali, a organisé le jeudi 10 août 2017, une conférence sur « l’implication du parlement dans la mise en œuvre des Accords et Conventions pour la protection des réfugiés et déplacés». A travers cet atelier, la Fondation Friedrich Naumann et les parlementaires maliens entendent jouer leurs rôles dans la promotion des droits de l’homme plus spécifiquement ceux des réfugiés et déplacés dont le Mali en compte beaucoup. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le représentant du président du parlement malien, l’honorable Moussa Badiaga en présence de Daouda Seck de la Fondation Friedrich Naumann et d’autres personnalités.

« Notre présence à cet atelier démontre toute l’importance que l’Assemblée nationale accorde au rôle et à la place que joue la Fondation pour la liberté dans la promotion des Droits de l’Homme au Mali », c’est par ces mots que le représentant du président du parlement malien, l’honorable Moussa Badiaga a commencé son allocution. Avant d’ajouter que la Fondation pour la Liberté a de tout le temps été à l’avant garde de la défense des droits de l’Homme et des Libertés en République du Mali. « Notre pays, le Mali, est et restera un pays profondément attaché à tout mécanisme national de façon à répondre à ses obligations en matière de Défense des Droits de l’Homme. Nous sommes aussi convaincus que la Fondation pour la Liberté est un acteur clé pour la consolidation de l’Etat de droit, l’application des normes et l’instauration d’une culture des droits de l’Homme au Mali », a-t-il dit. A ses dires, après les moments de crise qui ont mis à rudes épreuves la stabilité et l’unité du Mali, il est indéniable de mettre en place des institutions fortes et crédibles, à la hauteur des ambitions. Pour l’honorable Badiaga, les parlementaires peuvent jouer un rôle crucial en tant que décideurs et leaders d’opinions et en tant que chargés du contrôle des crédits budgétaires. « Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer tout le soutien de l’Institution parlementaire à vos initiatives dans la promotion des Droits de l’Homme en général et la protection des personnes réfugiées et déplacées en particulier. Nous attendons donc de vous des recommandations fortes afin que l’Assemblée Nationale puisse jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre des Accords et Conventions Internationales pour la Protection des Réfugiées et Déplacées Interne », a-t-il déclaré. Enfin, l’honorable Moussa Badiaga a vivement remercié la Fondation pour la Liberté d’avoir initié cet atelier. Quant à Daouda Seck de la Fondation Friedrich Naumann, il a fait savoir que l’engagement de la Fondation Friedrich Naumann auprès du parlement répond à une exigence idéologique. « Il convient donc de rappeler que l’engagement de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté est profondément attaché aux principe du régime de libéralisme comme projet global de société », a-t-il. En outre, il a vivement remercié son collègue Mahamadou Lamine Cissé, coordinateur de la Fondation Friedrich Naumann ici au Mali pour l’effort abattu. Durant les travaux, les participants vont débattre plusieurs thématiques dont les accords signé entre le Mali avec les différents états de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest) en matière de protection des déplacés et réfugiés.

Aguibou Sogodogo