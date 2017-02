Interrogé par notre rédaction le samedi 21 janvier lors du grand rassemblement des partis politiques, Youssouf Aly Bathily dit Rash Bath nous dit qu’il n’a pas été surpris par l’attaque de Gao. Ceci n’est que : « la défaite de l’Assemblée nationale et de l’exécutif. » Son analyse.

« Ce rassemblement est une chose qui mobilise toute la nation malienne à bâtir une nation forte, une nation vertueuse et une nation porteuse de bonheur. Au fait, nous ne sommes pas surpris de l’attaque de Gao, du fait que certaines parties de ce conflit n’ont jamais voulu qu’il y ait un véritable accord, c’est-à-dire le redéploiement de l’Etat du Mali et ce qui par conséquence serait la fin de leur jouissance de liberté de trafic d’armes et de tout. Donc, ceux-ci n’hésiteront de s’appuyer sur n’importe quel moyen pour empêcher l’effectivité de l’accord. Et, il revenait à nous d’être prudents et de veiller à ce que les ennemis n’arrivent à leur fin. Mais, nous déplorons ce qui s’est passé au-delà de l’émotion et on peut quand même se poser la question comment ce camp qui aurait dû être l’endroit le plus sécurisé se fait attaquer ? Cela dénote d’un laxisme, d’une irresponsabilité et d’une incompétence. Les terroristes savent bien que nous sommes dans une guerre asymétrique qui ne se gagne que par des renseignements et malheureusement pour nous, 80% des énergies de nos services de renseignement sont plus concentrées sur les opposants, les idées divergentes ou même sur les politiciens que sur nos ennemis. Sinon, comment ces gens ont pu avoir un véhicule, le repeindre au couleur du MOC et transporter une telle quantité de bombe dans le Camp ? Cela veut dire que nos services de renseignements ne travaillent pas. Et, cela nous amène à poser des questions, après l’attaque de Nampala qui avait été prévenue depuis plus d’un mois et que nous n’ayons rien mis en place comme dispositif pour pourvoir l’empêcher ça veut dire en réalité que l’armée malienne et l’Etat du Mali sont pris en otage par un certain clan politique ,on peut toujours se dire que l’armée malienne est au service des intérêts d’un clan et non de l’Etat. Donc, à nous Maliens de tirer toutes les leçons et une véritable enquête doit être menée et que les résultats doivent sortir afin que les sanctions soient faites. Cette attaque, est une défaite de l’Assemblée Nationale et de l’exécutif. Et encore une fois de plus, c’est un martyr, nous ne devons pas oublier pourquoi ils sont morts et devons se souvenir d’eux et dire que leur mort est quelque part due au résultat d’un laxisme notoire, d’une gestion catastrophique, d’une incompétence énorme et que les responsabilités se partagent entre la commission de Défense qui jusque là n’a exercé aucun contrôle digne de ce nom sur le ministère de la Défense qui est pris en otage par un certains nombres de clan des généraux qui ne fonctionne que sur les primes alimentaires. Le Rasta est là aujourd’hui pour dire que je suis avec ma nation, et nous ne laisserons personne prendre le Mali en otage. »

Propos recueillis par

Amadou Kodio

Source : La voix du Mali