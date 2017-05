Le ministre de la Réconciliation nationale a partagé la vision de son département avec les partenaires. Des actions en cours, on compte la création de la Mission d’appui à la réconciliation nationale, condition sine qua non de la stabilisation politico-institutionnelle et de la refondation de l’Etat au Mali.

Dédié à la mission de réconciliation depuis 2013, le ministère de la Réconciliation nationale a élaboré une stratégie assortie d’un plan d’action autour de trois grands axes que sont : la promotion de la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale ; le soutien et l’accompagnement des actions de réconciliation nationale ; le renforcement des capacités de pilotage et de suivi du processus de réconciliation nationale.

Les activités menées à cet effet ont permis d’enregistrer des avancées notables dans le processus de paix et de réconciliation, notamment la dissémination de l’accord pour la paix et la réconciliation, sa traduction en langue (en 12 langues), l’aménagement des périmètres agricoles des régions de Tombouctou et Gao, la réhabilitation des aires d’abattage de Ménaka, la réhabilitation des écoles dans lesdites régions, le financement des projets de résilience, forage et puits.

A ces actions s’ajoutent la mise en place de la CVJR, le renforcement du partenariat avec les PTF et l’organisation de séries d’ateliers sur l’accord avec la CMA, la Plateforme, le CNCA, la création de la Mission d’appui à la réconciliation.

Impact positif

L’ensemble des activités menées par le département a laissé un impact positif, en contribuant à l’apaisement du climat social, à la restauration de la confiance entre les populations, puis entre elles et l’Etat, au renforcement de la cohésion sociale et à la facilitation et à l’accélération du processus de paix et de réconciliation.

Nonobstant ces résultats, le département de la Réconciliation nationale est aujourd’hui et toujours attendu à tous les niveaux pour apporter les solutions appropriées aux besoins et attentes. Ainsi, voyant la nécessité d’occuper le terrain, de mobiliser toutes les compétences locales pour l’atteinte de ses objectifs, il a été créé la Mission d’appui à la réconciliation nationale. Cet outil a fait l’objet d’une rencontre de présentation par le ministre Mohamed El Moctar à l’ensemble des partenaires techniques et financiers, le vendredi 12 mai dans son département.

La Mission sera chargée, entre autres, de “la conduite des actions d’information et de sensibilisation sur la stratégie de réconciliation nationale et sur les principes et valeurs de la République, de l’Etat de droit, de la démocratie et de la décentralisation en vue de promouvoir la culture de la paix et de la tolérance”. Et de “la participation au renforcement des capacités d’intervention des forces sociales dans la gestion des crises au niveau local”.

Le ministre a aussi informé les partenaires de la création des équipes régionales qui vont travailler en symbiose afin qu’il y ait une synergie d’actions pour renforcer la cohésion sociale. Mohamed El Moctar a sollicité l’appui et l’accompagnement des PTF pour rendre opérationnelle ce nouvel instrument dédié à la consolidation de la réconciliation.

A la fin de la rencontre, des partenaires comme l’Union européenne ont fait la promesse ferme de signer un accord aujourd’hui lundi avec le département de la Réconciliation nationale.

A M. C.